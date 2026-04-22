به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، نعمت‌الله پایان روز چهارشنبه دوم اردیبهشت، در نشست خبری هجدهمین جشنواره ملی تئاتر رضوی گفت: این رویداد نخستین جشنواره سراسری امسال بوده که تبریز میزبان آن شده است. این جشنواره با هدف ترویج فرهنگ و معارف رضوی، بازخوانی سیره امام رئوف(ع) و پیوند میان هنر نمایش و هویت انقلابی شکل گرفته و به جنگ رمضان نیز نگاهی ویژه دارد؛ زیرا هنرمندان تحت‌تأثیر وقایع پیرامون خود قرار می‌گیرند و این تاثیر در آثارشان نمود پیدا می‌کند.

وی افزود: بیش از ۱۵۰ اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده‌اند که ۶۴ اثر به مرحله داوری راه یافته و ‌۲۸ اثر نیز منتخب شده‌اند. آثار منتخب از شهرهای آذرشهر، مرند، اراک، اردبیل، اصفهان، بندرعباس، بهشهر، تهران، ساوه، قم، نیشابور و یزد به روی صحنه خواهند رفت. این آثار در پلاتوهای مجتمع فرهنگی و هنری ۲۹ بهمن و دبیرستان میرک به نمایش خواهند در آمد.

وی تاکید کرد: اهداف کلان این دوره، تمرکز بر محتوا و کیفیت آثار، شناسایی استعدادهای جوان در تئاتر دینی و رویش چهره‌های تازه در این عرصه است که بر الگوهای خانوادگی و اجتماعی برگرفته از سیره نبوی و رضوی نیز تاکید دارد. البته پروسه تولید تئاتر زمان‌بر هستند و پیش‌برد این آثار هنری در شرایط جنگی حاکی از تعهد اصحاب فرهنگ و هنر به انقلاب اسلامی و شهیدان این راه هستند.

پایان ادامه داد: با شروع جنگ رمضان، علاوه بر آسیب‌هایی که به کشورمان وارد شده است، برکاتی نیز داشته‌ایم. همچون حضور پرشور اصحاب فرهنگ و هنر استان در میادین که با انتشار بیانیه، پویش اهدای خون، تولید آثار فاخر، برپایی غرفه‌ها، همکاری با خانه مطبوعات و رسانه‌های داخلی و خارجی؛ دین خود را به خون رهبر فقید و شهدای این سرزمین ادا کردند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: حضور پرشور مردم در خیابان‌ها باعث شد رزمندگان اسلام همچنان با قدرت و ایمان میدان نبرد را حفظ کنند و رسانه نیز رسالت دارد این رشادت‌ها را بازنمایی کرده و مقابل جنگ رسانه‌ای و روانی بایستد. تمام آزادگان جهان از برکت خون رهبرمان متوجه حقانیت ایران اسلامی شده‌اند و ما نیز باید دشمن شناسی را تقویت کنیم و با اتحاد و انسجام، تفرقه‌افکنی را پس بزنیم.

