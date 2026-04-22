مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی:
هجدهمین جشنواره ملی تئاتر رضوی از ۴ اردیبهشت در تبریز برگزار میشود
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی از برگزاری هجدهمین جشنواره ملی تئاتر رضوی از چهارم تا هشتم اردیبهشتماه سال جاری به میزبانی شهر تبریز خبر داد و گفت: جشنواره تئاتر رضوی با رویکردی انقلابی و نگاهی ویژه به جنگ رمضان، نمود پایداری ملت ایران در تمامی میادین است.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، نعمتالله پایان روز چهارشنبه دوم اردیبهشت، در نشست خبری هجدهمین جشنواره ملی تئاتر رضوی گفت: این رویداد نخستین جشنواره سراسری امسال بوده که تبریز میزبان آن شده است. این جشنواره با هدف ترویج فرهنگ و معارف رضوی، بازخوانی سیره امام رئوف(ع) و پیوند میان هنر نمایش و هویت انقلابی شکل گرفته و به جنگ رمضان نیز نگاهی ویژه دارد؛ زیرا هنرمندان تحتتأثیر وقایع پیرامون خود قرار میگیرند و این تاثیر در آثارشان نمود پیدا میکند.
وی افزود: بیش از ۱۵۰ اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شدهاند که ۶۴ اثر به مرحله داوری راه یافته و ۲۸ اثر نیز منتخب شدهاند. آثار منتخب از شهرهای آذرشهر، مرند، اراک، اردبیل، اصفهان، بندرعباس، بهشهر، تهران، ساوه، قم، نیشابور و یزد به روی صحنه خواهند رفت. این آثار در پلاتوهای مجتمع فرهنگی و هنری ۲۹ بهمن و دبیرستان میرک به نمایش خواهند در آمد.
وی تاکید کرد: اهداف کلان این دوره، تمرکز بر محتوا و کیفیت آثار، شناسایی استعدادهای جوان در تئاتر دینی و رویش چهرههای تازه در این عرصه است که بر الگوهای خانوادگی و اجتماعی برگرفته از سیره نبوی و رضوی نیز تاکید دارد. البته پروسه تولید تئاتر زمانبر هستند و پیشبرد این آثار هنری در شرایط جنگی حاکی از تعهد اصحاب فرهنگ و هنر به انقلاب اسلامی و شهیدان این راه هستند.
پایان ادامه داد: با شروع جنگ رمضان، علاوه بر آسیبهایی که به کشورمان وارد شده است، برکاتی نیز داشتهایم. همچون حضور پرشور اصحاب فرهنگ و هنر استان در میادین که با انتشار بیانیه، پویش اهدای خون، تولید آثار فاخر، برپایی غرفهها، همکاری با خانه مطبوعات و رسانههای داخلی و خارجی؛ دین خود را به خون رهبر فقید و شهدای این سرزمین ادا کردند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: حضور پرشور مردم در خیابانها باعث شد رزمندگان اسلام همچنان با قدرت و ایمان میدان نبرد را حفظ کنند و رسانه نیز رسالت دارد این رشادتها را بازنمایی کرده و مقابل جنگ رسانهای و روانی بایستد. تمام آزادگان جهان از برکت خون رهبرمان متوجه حقانیت ایران اسلامی شدهاند و ما نیز باید دشمن شناسی را تقویت کنیم و با اتحاد و انسجام، تفرقهافکنی را پس بزنیم.