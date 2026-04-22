به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، مهدی امینی، اظهار داشت: مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید آن‌طور که باید، اجرا نمی‌شود و بانک‌های خصوصی نیز از ارائه آمار خودداری می‌کنند. در چنین شرایطی واحدهای تولیدی در تأمین منابع مالی با چالش جدی روبرو است.

وی افزود: نباید این تصور وجود داشته باشد که تنها واحدهای صنعتی که مستقیماً با پهپاد آسیب دیده‌اند، متأثر از جنگ هستند؛ بلکه تمامی واحدهای تولیدی از تبعات جنگ متضرر شده‌اند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز خاطرنشان کرد: بانک‌ها طبق مصوبات نوزدهمین نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موظف به حمایت از این واحدها هستند، اما متأسفانه این حمایت‌ها صورت نمی‌گیرد.

سید باقر شریف‌زاده عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز نیز در این نشست، چالش‌های اقتصادی و نظام بانکی ایران را نیازمند اصلاحات اساسی عنوان کرد و گفت: در حالی که کشور با معضل نقدینگی بالا مواجه است، فعالان اقتصادی از کمبود نقدینگی رنج می‌برند، این تناقض به چالش‌های اساسی در نظام بانکی و اقتصادی ایران تبدیل شده که نیازمند توجه ویژه برای حل مشکلات است.

وی با بیان اینکه بانک‌ها با دو مشکل عمده انباشت دارایی‌های ناسالم و تخصیص غیر بهینه اعتبارات، روبرو هستند، ادامه داد: این مسائل مانع از تأمین مالی به موقع برای واحدهای تولیدی شده و به رکود اقتصادی دامن می‌زند.

وی مشکلات و چالش های اقتصادی و بانکی را تشریح کرد و افزود: افزایش تعداد چک‌های برگشتی به عنوان یک شاخص کلیدی در ارزیابی فعالیت‌های تولیدی، نشان‌دهنده مشکلات جدی در جریان نقدینگی و اعتماد در اقتصاد کشور است، این موضوع به وضوح بیانگر این است که فعالان اقتصادی با چالش‌هایی در تأمین مالی مواجه‌اند و این امر بر روی روند سرمایه‌گذاری و تولید تأثیر منفی گذاشته است.

شریف‌زاده افزود:روند تسهیلات‌دهی به بخش خصوصی نیز در سال‌های اخیر نزولی بوده و این کاهش تأثیر مستقیمی بر سرمایه‌گذاری، اشتغال و تولید ناخالص داخلی دارد، در این شرایط، منابع مالی به سمت فعالیت‌های کاذب هدایت می‌شوند که خود به تشدید رکود کمک می‌کند.

وی از تبعیض میان استان ها در پرداخت تسهیلات انتقاد شدیدی کرد و ادامه داد: تفاوت‌های قابل توجهی در تخصیص تسهیلات بین استان‌ها وجود دارد. تهران با ۶۰ درصد سهم بالایی از تسهیلات را دریافت می‌کند، در حالی که استان‌هایی نظیر آذربایجان شرقی با دو و نیم درصد دریافت تسهیلات با رکود اقتصادی مواجه‌اند.

وی به ضرورت اصلاح ریل‌گذاری در تخصیص منابع و هدایت پول به سمت فعالیت‌های مولد و تولیدی تاکید کرد و افزود: این اصلاحات می‌تواند به کاهش رکود و ایجاد اشتغال کمک کند و بهبود وضعیت اقتصادی کشور را به همراه داشته باشد.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز ادامه داد: تحلیلگران بر این باورند که برای عبور از این چالش‌ها، نیاز به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مناسب وجود دارد تا بتوان به سمت یک اقتصاد پایدار و مولد حرکت کرد.

سید یوسف حسینی رییس کمیسیون و میدیریت واردات اتاق بازرگانی تبریز در این نشست از روند اداری رفع تعهد ارزی انتقاد کرد و گفت: فعالان اقتصادی آذربایجان‌شرقی برای رفع تعهد ارزی خود روزانه سه میلیون دلار بصورت ارزی به مسئولان بانکی تحویل می‌دادند و به خزانه واریز می‌کردند.

