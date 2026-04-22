رفع تصرف 279 هزار مترمربع از اراضی ملی استان مرکزی

به گزارش ایلنا، جواد لنجابی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: این اقدامات با تلاش گشت یگان حفاظت این اداره‌کل و با انجام 4500 مورد گشت به صورت خودرویی و موتورسیکلت در عملیات‌های جداگانه به ارزش 3560 میلیارد ریال، شامل رفع تصرفات فوری و اجرای احکام قطعی قضایی انجام شده است.

وی به شهرستان‌هایی که بیشترین میزان رفع تصرفات را از لحاظ ریالی داشته‌اند اشاره کرده و ادامه داد: بیشترین آمار رفع تصرفات اراضی ملی استان مرکزی مربوط به شهرستان ساوه به ارزش 2168 میلیارد ریال بوده است. شهرستان اراک نیز با 956 میلیارد ریال در رتبه دوم رفع تصرفات اراضی ملی این استان قرار دارد.

مدیرکل راه‌وشهرسازی استان مرکزی به شهرستان‌هایی که بیشترین میزان رفع تصرفات را از لحاظ وسعت داشته‌اند اشاره کرده و اظهار داشت: شهرستان ساوه با 144 هزار و 570 مترمربع و شهرستان خنداب با 100 هزار مترمربع بیشترین رفع تصرفات اراضی ملی استان در سال گذشته را به خود اختصاص داده‌اند.

لنجابی به راه‌های ارتباطی ارائه گزارش‌های زمین‌خواری اشاره داشته و تصریح کرد: سامانه ارتباط مردم با یگان حفاظت اداره‌کل راه‌وشهرسازی استان مرکزی در زمینه زمین‌خواری با شماره 1656 آماده دریافت هرگونه اخبار و گزارشات مردمی در راستای مقابله با هرگونه تصرف اراضی ملی تحت پوشش در استان است.

