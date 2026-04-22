خزانه گیری ۶۳ درصد شالیزار‌های گیلان تاکنون

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از خزانه گیری ۱۵۰ هزار هکتار معادل ۶۳ درصد شالیزار‌های گیلان خبر داد و از شالیکاران خواست عملیات کشت و زرع را با رعایت تقویم زراعی انجام دهند.

به گزارش ایلنا از رشت، صالح محمدی  گفت: به همت شالیکاران گیلانی، تاکنون ۱۵۰ هزار هکتار معادل ۶۳ درصد شالیزار‌های استان خزانه گیری شده است.

وی از شخم ۱۶۷ هزار هکتار معادل ۷۰ درصد زمین‌های کشاورزی گیلان تا امروز خبر داد و افزود: همچنین حدود ۷۰۰ هکتار شالیزار‌های استان تاکنون نشا شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از کشاورزان استان خواست برای حداکثر بهره وری، عملیات زراعی زمین‌های خود را بر اساس تقویم زراعی ارائه شده از سوی این سازمان انجام دهند.

 

