افزایش ۷۰ درصدی نرخ خرید تضمینی برگ سبزچای
استاندار گیلان از افزایش بیش از ۷۰ درصدی نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای خبر داد و بر ضرورت تأمین بهموقع نهادهها و سوخت مورد نیاز چایکاران تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، هادی حقشناس در حاشیه برداشت نخستین برگ سبز چای بهاره گیلان در شهرستان فومن، با اشاره به بهبود شرایط تولید محصولات کشاورزی در استان گفت: خوشبختانه به دلیل شرایط مساعد آبوهوایی، وضعیت تولید در سال جاری نسبت به سال گذشته روند مطلوبتری را طی میکند.
وی با مقایسه آمار تولید سال گذشته با پیشبینیهای سال جاری افزود: در سال گذشته حدود ۹۸ هزار تن برگ سبز چای در استان گیلان برداشت شد که با توجه به شرایط اقلیمی مناسب در سال جاری، پیشبینی میشود این رقم افزایش قابل توجهی داشته باشد و شاهد رونق تولید در این بخش باشیم.
استاندار گیلان با قدردانی از رویکرد حمایتی دولت در حوزه چای، به افزایش بیسابقه قیمت خرید تضمینی اشاره کرد و گفت: در راستای حمایت از معیشت چایکاران و ایجاد انگیزه برای تولیدکنندگان، نرخ خرید تضمینی برگ سبز درجه یک بیش از ۷۰ درصد و برگ سبز درجه دو حدود ۶۷ درصد افزایش یافته است که این اقدام گامی مؤثر در جهت حمایت واقعی از کشاورزان گیلانی محسوب میشود.
هادی حقشناس همچنین بر لزوم آمادگی کامل دستگاههای متولی در فصل برداشت تأکید و بیان کرد: سازمان چای موظف شده است تمامی امکانات، تجهیزات، نهادهها و سوخت مورد نیاز بهرهبرداران را به موقع تأمین کند تا چایکاران در فصل برداشت با هیچگونه مشکلی مواجه نشوند.