به گزارش ایلنا، مسعود گودرزی امروز در نشست تخصصی بررسی وضعیت واحدهای آسیب‌دیده از جنگ که با حضور مدیران کل صمت ؛تامین اجتماعی و مسئولان مربوطه برگزار شد با اشاره به لزوم مستندسازی دقیق آثار اقتصادی شرایط اخیر اظهار داشت: تمامی دستگاه‌های اجرایی متولی موظفند ظرف مدت یک هفته، گزارش کارشناسی و دقیق خود از خسارات مستقیم وارده به واحدهای زیرمجموعه را تدوین و ارائه کنند.

او افزود: همچنین برآورد کلی این خسارات باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن حداکثر تا روزهای آینده جهت تصمیم‌گیری‌های کلان ارسال شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس با تأکید بر اینکه آسیب‌های اقتصادی صرفاً به خسارات فیزیکی محدود نمی‌شود، افزود: دستگاه‌های متولی علاوه بر خسارات مستقیم، باید تحلیل جامعی از خسارات غیرمستقیم بر چرخه تولید و خدمات ارائه دهند.

وی تصریح کرد: رویکرد اصلی ما در این مرحله ارتقای تاب‌آوری و حرکت به سمت وضعیت بهینه اقتصادی است؛ لذا انتظار می‌رود تحلیل‌های تخصصی و پیشنهادهای اجرایی هر دستگاه به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ارسال شود تا پس از جمع‌بندی، نقشه راه بازتوانی اقتصادی استان تدوین گردد.

گودرزی با هشدار نسبت به لزوم دقت در احصای چالش‌ها خاطرنشان کرد: حمایت‌های دولتی باید به صورت دقیق مدیریت شود و کاملاً واقع‌بینانه باشد. شناسایی دقیق نقاط آسیب‌دیده به ما کمک می‌کند تا منابع حمایتی را به درستی هدایت کرده و از هدررفت منابع یا ایجاد انتظارات غیرعملیاتی جلوگیری کنیم.

وی همچنین به برنامه‌های ابلاغی وزارت امور اقتصادی و دارایی اشاره کرد و با بیان اینکه برنامه اقتصادی ارسالی از سوی وزارتخانه باید با دقت رصد و آماده‌سازی شود، افزود: عملکرد تمامی دستگاه‌ها در این زمینه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و هرگونه کوتاهی یا تعلل در اجرای تکالیف قانونی و حمایتی، در گزارش‌های نظارتی منعکس خواهد شد.