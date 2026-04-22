احداث سه تونل و دو پل در محور ۳۶ کیلومتری شیراز وارد فاز عملیاتی شد

به گزارش ایلنا، این محور استراتژیک که به طول ۳۶ کیلومتر نقشی حیاتی در تکمیل رینگ اول ترافیکی شهر شیراز ایفا می‌کند، در سه فاز عملیاتی تعریف شده است. قطعه اول این پروژه به طول ۱۴ کیلومتر، حدفاصل تقاطع زیباشهر تا بهشت احمدی، با موفقیت تکمیل و به بهره‌برداری رسیده است.

تمرکز اصلی این بازدید بر دو قطعه باقی‌مانده، یعنی قطعات دوم و سوم، با مجموع طول ۲۲ کیلومتر بود. این قطعات که اجرای آن‌ها به‌صورت مشارکت با بخش خصوصی در دستور کار قرار دارد، در مراحل نهایی واگذاری و تکمیل قرارداد است. این همکاری با بخش خصوصی گامی مؤثر در جهت تسریع روند اجرایی و بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از این محور مهم محسوب می‌شود.

شایان ذکر است مشخصات فنی قطعات دوم و سوم شامل احداث سه باب تونل مجموعاً به طول ۹۵۰ متر و دو دستگاه پل به طول ۱۰۰ متر بر روی رودخانه است. علاوه بر این، طراحی و احداث یک تقاطع جدید در نقطه اتصال محور خرامه به بهشت احمدی، به‌منظور روان‌سازی ترافیک و بهبود دسترسی‌ها، در طرح پروژه لحاظ شده است.

در این بازدید، پیشرفت فیزیکی فعلی قطعه دوم ۲۸ درصد و قطعه سوم ۳۸ درصد برآورد شد. معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز بر ضرورت پیگیری اتمام مراحل اداری و نهایی‌سازی قرارداد با سرمایه‌گذار بخش خصوصی تأکید کرد تا عملیات اجرایی باقی‌مانده بدون وقفه ادامه یابد. این پروژه نقشی بسزا در کاهش بار ترافیکی مرکز شهر و تسهیل تردد خودروهای عبوری خواهد داشت.

