معلمان نمونه فارس تقدیر می شوند

به گزارش ایلنا، محسن کلاری در سومین جلسه هماهنگی برنامه های هفته بزرگداشت مقام معلم، اظهار کرد: تلاش خواهیم کرد آیین بزرگداشت مقام معلم را باشکوه تر از سال های گذشته برگزار کنیم چرا که در شرایط جنگی شاهد ایثار بسیاری از معلمان در عرصه تعلیم و تربیت در نقاط مختلف استان بودیم.

وی افزود: تولید کلیپ های متناسب از معلمان برتر، جلوه های ویژه معلمی و ...، و نشر آنها در فضای مجازی و معرفی معلمان نمونه از طریق رسانه های ملی و استانی باید در دستور کار قرار گیرد.

کلاری تصریح کرد: در راستای هر چه بیشتر ارج نهادن به مقام معلم، اجرای برنامه های متنوع از جمله سرودهای دسته جمعی با مشارکت دانش آموزان در دستور کار خواهد بود.

وی اضافه کرد: در شرایط فعلی بیش از ۷۵۰ موکب فرهنگی و دانش آموزی در سطح استان استقرار دارند و در آنها فرهنگیان و دانش آموزان فعال هستند لذا پیشنهاد می شود در این موکب ها، با نصب بنر و پوستر از مقام و شأن معلم تجلیل خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس خاطرنشان کرد: در هفته بزرگداشت مقام معلم ازهمکاران فعال در اجرای طرح «قرار آموزشی» در سراسر استان توسط ادارات نیز تقدیر شود.

قائم‌مقام ستاد بزرگداشت مقام معلم استان فارس نیز گفت: فرآیند انتخاب معلمان نمونه در طول سال تحصیلی انجام و در نهایت معلمان برتر جهت مشارکت در مرحله کشوری به وزارت خانه معرفی شدند.

غلامعلی حق شناس افزود: تجلیل از معلمان برتر استانی در دستور کار قرار دارد لذا در خصوص نحوه تقدیر نیز به زودی تصمیم گیری خواهد شد.