گسترش عملیات مبارزه با سن غلات در فارس

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، از اجرای گسترده عملیات مبارزه با سن غلات در مزارع گندم آبی و دیم استان فارس خبر داد و گفت:مجموع سطح مبارزه با سن غلات در استان به ۹۱ هزار و ۷۴۰ هکتار رسیده است.

به گزارش ایلنا، جاوید عباسی بیان کرد: ریزش سن مادری از ۲۴ بهمن‌ماه در مناطق مختلف استان آغاز شد و عملیات مبارزه با سن مادری از ششم بهمن‌ماه با بسیج کامل اکیپ‌های فنی و تجهیز ماشین‌آلات سم‌پاشی آغاز شد.

عباسی در راستای پایداری عملکرد اقتصادی مزارع پایش مستمر جمعیت پوره‌ها، ارزیابی درصد از آلودگی در مناطق بحرانی و استفاده به‌موقع از ترکیبات کم‌خطر و انتخابی برای حفاظت دشمنان طبیعی آفت، از مهم‌ترین رویکردهای امسال در اجرای طرح مبارزه با سن غلات در استان فارس است.

