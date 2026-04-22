گسترش عملیات مبارزه با سن غلات در فارس

به گزارش ایلنا، جاوید عباسی بیان کرد: ریزش سن مادری از ۲۴ بهمن‌ماه در مناطق مختلف استان آغاز شد و عملیات مبارزه با سن مادری از ششم بهمن‌ماه با بسیج کامل اکیپ‌های فنی و تجهیز ماشین‌آلات سم‌پاشی آغاز شد.

عباسی در راستای پایداری عملکرد اقتصادی مزارع پایش مستمر جمعیت پوره‌ها، ارزیابی درصد از آلودگی در مناطق بحرانی و استفاده به‌موقع از ترکیبات کم‌خطر و انتخابی برای حفاظت دشمنان طبیعی آفت، از مهم‌ترین رویکردهای امسال در اجرای طرح مبارزه با سن غلات در استان فارس است.

