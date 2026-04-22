به گزارش ایلنا از گلستان، بهمن طیبی گفت: پارک علم و فناوری گلستان در سال ۱۴۰۴ با تمرکز بر تقویت حمایت‌های مالی، بیش از ۱۸۰۰ میلیارد ریال تسهیلات از منابع مختلف به شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان اختصاص داد. اقدامی که نقش مهمی در رشد تولید، فروش و صادرات این شرکت‌ها داشته است.

وی افزود: ۱۲۰ میلیارد ریال تسهیلات از محل اعتبارات پارک، ۸ میلیارد ریال از طریق صندوق پژوهش و فناوری، ۳۸ میلیارد ریال از محل منابع معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و ۱۳۷۰ میلیارد ریال در قالب تسهیلات تبصره ۱۸ به شرکت‌ها پرداخت شده است.

طیبی ادامه داد: همچنین مبلغ ۲۶۱ میلیارد ریال از طریق ابزارهای تأمین مالی صندوق نوآوری و شکوفایی شامل جعاله و خط اعتباری جذب و در اختیار شرکت‌های فناور قرار گرفته است.

وی در ادامه به سایر شاخص‌های عملکردی پارک اشاره کرد و گفت: در کنار این حمایت‌ها، مجموع فروش شرکت‌های فناور در سال ۱۴۰۴ به حدود ۵ همت رسیده که ۴۰ درصد رشد نسبت به سال ۱۴۰۳ و میزان صادرات این شرکت‌ها نیز از مرز یک هزار و ۲۹۸ دلار عبور کرده که رشد قابل توجه ۳۷۸ درصدی را نشان می‌دهد.

وی همچنین با بیان اینکه در حال حاضر ۳۰۷ هسته و واحد فناور در پارک و مراکز رشد وابسته فعالیت دارند، افزود: این شرکت‌ها در حوزه‌های متنوعی از جمله فناوری اطلاعات و ارتباطات، دارو و فرآورده‌های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان، ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته، صنایع خلاق، کشاورزی، زیست‌فناوری، الکترونیک و تجهیزات پزشکی فعال هستند.

رئیس پارک علم و فناوری گلستان توسعه زیرساخت‌ها را از دیگر اقدامات مهم این مجموعه برشمرد و خاطرنشان کرد: پروژه سایت تولید محصولات دانش‌بنیان شهرستان آق‌قلا به پیشرفت ۷۰ درصدی رسیده و مرداد ماه سال‌جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.

انتهای پیام/