بیشترین بارش ۲۴ ساعت گذشته اصفهان در چادگان و فریدونشهر ثبت شد

به گزارش ایلنا از اصفهان، محمدرضا رفیعی روز چهارشنبه افزود: پس از چادگان و فریدونشهر، اسلام‌آباد موگویی با ۹.۳، داران با ۷.۴، باغبهادران با ۶.۳، زرین شهر با ۳.۷، مبارکه با ۲.۸، سمیرم و بویین میاندشت با ۲.۶، نجف آباد با ۲.۵، عسگران با ۲.۲، خوانسار با ۱.۸، دهاقان با ۱.۴، خوروبیابانک با ۱.۳، دولت آباد با ۱.۲ و کبوترآباد با ۱.۱ میلی‌متر دارای بیشترین بارش ثبت شده در ۲۴ ساعت گذشته بودند.

وی با بیان اینکه بارندگی کمتر از یک میلی‌متر از سایر نقاط استان نیز گزارش شده است، ادامه داد: بارش روز گذشته در شهر اصفهان نیز ۰.۹ میلی‌متر گزارش شد.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان اظهار داشت: با خروج تدریجی سامانه بارشی از امروز (چهارشنبه) تا اوایل هفته آینده، جوی به نسبت آرام برروی استان مستقر خواهد بود و در این مدت آسمان بیشتر مناطق استان به‌صورت صاف در برخی ساعت‌ها افزایش ابر و گاهی وزش باد شدید پیش بینی می‌شود.

وی اضافه کرد: شدت وزش باد در نیمه شمالی و شرقی استان برای امروز و فردا (پنجشنبه) سبب خیزش گردوخاک در نواحی مستعد خواهد شد که در این زمینه هشدار هواشناسی سطح زرد صادر شده است.

بر اساس هشدار مرکز پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور، رنگ زرد برای آگاهی بخشی، رنگ نارنجی برای حفظ آمادگی و رنگ قرمز برای اقدام است.

رفیعی خاطرنشان کرد: کمینه دمای هوای بیشتر مناطق استان به ویژه نواحی غربی و جنوبی در ۲۴ ساعت آینده ۲ تا چهار درجه سلسیوس کاهش خواهد داشت.

وی گفت: دمای هوای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعت شبانه روز گذشته به ۲۳ و در خنک‌ترین ساعت به ۱۲ درجه سانتیگراد رسید.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان افزود: خور و بیابانک با دمای ۲۸ و بویین میاندشت با دمای منفی ۲ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و سردترین نقاط استان در شبانه روز گذشته بودند.

