احتمال شنیده شدن صدای انفجار در محدوده شرق اصفهان

به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه حضرت صاحب‌ الزمان( عج) استان اصفهان از احتمال شنیده شدن صدای انفجار کنترل شده در محدوده شرق اصفهان (زردنجان) خبر داد.

این انفجارات امروز چهارشنبه ۲ اردیبهشت ماه از ساعت ۱۴ به بعد و فردا پنجشنبه ۳ اردیبهشت ماه صبح و بعدازظهر انجام می شود و جای هیچ نگرانی برای مردم عزیز نخواهد بود.