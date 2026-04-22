احتمال شنیده شدن صدای انفجار در محدوده شرق اصفهان
کد خبر : 1776629
روابط عمومی سپاه حضرت صاحب الزمان( عج) استان اصفهان از احتمال شنیده شدن صدای انفجار کنترل شده در محدوده شرق اصفهان (زردنجان) خبر داد.
این انفجارات امروز چهارشنبه ۲ اردیبهشت ماه از ساعت ۱۴ به بعد و فردا پنجشنبه ۳ اردیبهشت ماه صبح و بعدازظهر انجام می شود و جای هیچ نگرانی برای مردم عزیز نخواهد بود.