پیگیری خسارات جنگ و بازسازی با محوریت مدیران محلات/آمادگی هزاران نیروی جهادی سازمان‌یافته

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز با اشاره به تشکیل قرارگاه اجتماعی محلات با ۷ کمیته تخصصی با محوریت بازسازی خسارات ناشی از جنگ، گفت که «فراخوان جهادی ایران کوچک» برای سازماندهی داوطلبان نیروی جهادی راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، محمدجواد کاظمینی، مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز در تشریح اقدامات سریع و منسجم برای مدیریت بحران پس از حملات اخیر به مناطق مسکونی استان، از بسیج بی‌سابقه نیروهای مردمی و جهادی خبر داد و اظهار کرد: بلافاصله پس از هر اصابت، گروه‌های امداد و نجات، آواربرداری و شناسایی با همراهی شبکه‌های مردمی، شهرداری و مدیران محلات در منطقه حاضر شدند. فرآیند شناسایی و تقسیم کار به‌صورت منظم انجام شد.

وی افزود: ماموریت گروه‌های مردمی تنها به جستجوی پیکر شهدا محدود نماند. این نیروها در ادامه برای رسیدگی به خانواده‌های آسیبدیده وارد عمل شدند؛ از کمک به پاکسازی و تعمیر منازل گرفته تا ارائه «مشاوره سلامت روان» به ویژه برای کودکان و تأمین موقت اسکان و غذا.

مدیرکل اجتماعی استان از راه‌اندازی ۱۵ آشپزخانه مردمی تحت قرارداد اجتماعی استان البرز خبر داد و توضیح داد: این آشپزخانه‌ها به‌صورت کاملاً جهادی و رایگان، روزانه بیش از ۳ هزار پرس غذا آماده کرده و به سکونتگاه‌های موقت آسیبدیدگان ارسال می‌کنند.

کاظمینی با اشاره به استقبال گسترده مردم برای کمک، از راه‌اندازی «فراخوان جهادی ایران کوچک» خبر داد و گفت: برای ساماندهی داوطلبان، در فضای مجازی و حتی در راهپیمایی‌های شبانه میز خدمت برپا کردیم. این فراخوان امکان ثبت‌نام و سازماندهی نیروهای جهادی را در حوزه‌های تخصصی مختلف فراهم آورد.

وی از ایجاد «قرارگاه اجتماعی محلات» متشکل از ۷ کمیته تخصصی خبر داد: کمیته امداد و نجات، کمیته اسکان، کمیته سلامت و بهداشت روان، کمیته «ایران همدل» (برای برپایی موکب و جمع‌آوری کمک‌ها)، کمیته هماهنگی و نظارت بر بازار، کمیته تعمیر و بازسازی و کمیته پیگیری خسارات نامیده می‌شود.

کاظمینی تصریح کرد: در حال حاضر بیش از هزار نیروی جهادی ثبت‌نام‌شده و سازمان‌یافته در هفت گروه تخصصی داریم که بر اساس نیاز مناطق، اعزام و فعال می‌شوند. پتانسیل مردمی آنقدر بالاست که گاهی ظرفیت‌سازی برای استفاده از همه داوطلبان، چالش ماست.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مدیران محلات به عنوان رابط بین مردم و دستگاه‌هایی مانند بنیاد مسکن و بیمه معرفی شده‌اند. این مدیران لیست آسیبدیدگان را تهیه و پیگیری خسارات را تا مرحله نهایی دنبال می‌کنند. هم‌اکنون گروه‌های جهادی با مصالح در اختیار، مشغول تعمیر و بازسازی منازل هستند.

بنا بر این گزارش عملکرد؛ مدل مدیریت بحران مردمی و جهادی در استان البرز، به الگویی منسجم و عملیاتی تبدیل شده که از مرحله امداد فوری تا بازسازی و حمایت روانی را پوشش می‌دهد.

