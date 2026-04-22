به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، محمدجواد کاظمینی، مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز در تشریح اقدامات سریع و منسجم برای مدیریت بحران پس از حملات اخیر به مناطق مسکونی استان، از بسیج بی‌سابقه نیروهای مردمی و جهادی خبر داد و اظهار کرد: بلافاصله پس از هر اصابت، گروه‌های امداد و نجات، آواربرداری و شناسایی با همراهی شبکه‌های مردمی، شهرداری و مدیران محلات در منطقه حاضر شدند. فرآیند شناسایی و تقسیم کار به‌صورت منظم انجام شد.

وی افزود: ماموریت گروه‌های مردمی تنها به جستجوی پیکر شهدا محدود نماند. این نیروها در ادامه برای رسیدگی به خانواده‌های آسیبدیده وارد عمل شدند؛ از کمک به پاکسازی و تعمیر منازل گرفته تا ارائه «مشاوره سلامت روان» به ویژه برای کودکان و تأمین موقت اسکان و غذا.

مدیرکل اجتماعی استان از راه‌اندازی ۱۵ آشپزخانه مردمی تحت قرارداد اجتماعی استان البرز خبر داد و توضیح داد: این آشپزخانه‌ها به‌صورت کاملاً جهادی و رایگان، روزانه بیش از ۳ هزار پرس غذا آماده کرده و به سکونتگاه‌های موقت آسیبدیدگان ارسال می‌کنند.

کاظمینی با اشاره به استقبال گسترده مردم برای کمک، از راه‌اندازی «فراخوان جهادی ایران کوچک» خبر داد و گفت: برای ساماندهی داوطلبان، در فضای مجازی و حتی در راهپیمایی‌های شبانه میز خدمت برپا کردیم. این فراخوان امکان ثبت‌نام و سازماندهی نیروهای جهادی را در حوزه‌های تخصصی مختلف فراهم آورد.

وی از ایجاد «قرارگاه اجتماعی محلات» متشکل از ۷ کمیته تخصصی خبر داد: کمیته امداد و نجات، کمیته اسکان، کمیته سلامت و بهداشت روان، کمیته «ایران همدل» (برای برپایی موکب و جمع‌آوری کمک‌ها)، کمیته هماهنگی و نظارت بر بازار، کمیته تعمیر و بازسازی و کمیته پیگیری خسارات نامیده می‌شود.

کاظمینی تصریح کرد: در حال حاضر بیش از هزار نیروی جهادی ثبت‌نام‌شده و سازمان‌یافته در هفت گروه تخصصی داریم که بر اساس نیاز مناطق، اعزام و فعال می‌شوند. پتانسیل مردمی آنقدر بالاست که گاهی ظرفیت‌سازی برای استفاده از همه داوطلبان، چالش ماست.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مدیران محلات به عنوان رابط بین مردم و دستگاه‌هایی مانند بنیاد مسکن و بیمه معرفی شده‌اند. این مدیران لیست آسیبدیدگان را تهیه و پیگیری خسارات را تا مرحله نهایی دنبال می‌کنند. هم‌اکنون گروه‌های جهادی با مصالح در اختیار، مشغول تعمیر و بازسازی منازل هستند.

بنا بر این گزارش عملکرد؛ مدل مدیریت بحران مردمی و جهادی در استان البرز، به الگویی منسجم و عملیاتی تبدیل شده که از مرحله امداد فوری تا بازسازی و حمایت روانی را پوشش می‌دهد.

