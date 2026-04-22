ارائه راهکارهای حمایتی از تولید در اتاق فکر صمت فارس

به گزارش ایلنا، این نشست با هدف بررسی چالش‌های اقتصادی روز، ارائه راهکارهای کاربردی و تبدیل ایده‌های تخصصی به برنامه‌های عملیاتی در شرایط حساس اقتصادی کشور برگزار شد.

در این نشست تخصصی، موضوعات مختلفی از جمله ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از تعدیل نیروی انسانی در بنگاه‌های اقتصادی، بررسی وضعیت واردات و تأمین مواد اولیه و انتقال ارز برای بنگاه‌های استراتژیک، راهکارهای افزایش تولید برای عبور از شرایط فعلی، تسهیل فرآیندهای ثبت سفارش، بررسی چالش‌های قیمت‌گذاری کالاها و تعرفه‌ها و همچنین بازنگری در برخی قوانین و مقررات اقتصادی متناسب با شرایط موجود مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین در این جلسه، موانع پیش روی سامانه جامع انبارها و سامانه جامع تجارت بررسی شد و راهکارهایی برای جلوگیری از احتکار، تسهیل فرآیند خروج مواد اولیه و تسریع در روند تولید واحدهای صنعتی ارائه شد.

در ادامه، نمایندگان بخش خصوصی با بیان دیدگاه‌ها، تجربیات میدانی و تحلیل‌های تخصصی خود، مجموعه‌ای از پیشنهادهای عملی برای بهبود شرایط اقتصادی و کاهش آسیب‌های احتمالی مطرح کردند.

مجید کشاورز، معاون امور صنایع اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت فارس در این نشست با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان بخش دولتی و خصوصی گفت: عبور از شرایط فعلی اقتصادی تنها با برنامه‌ریزی مشترک، هم‌فکری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های واقعی تولید امکان‌پذیر است.

روح‌الله ملک‌پور، قائم‌مقام مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس نیز در جمع‌بندی این نشست اظهار کرد: اتاق فکر صمت فارس امروز به مرحله‌ای رسیده است که ایده‌های مطرح‌شده در آن قابلیت تبدیل به برنامه‌های عملیاتی و قابل اجرا را دارند و هدف از برگزاری این نشست‌ها ایجاد بستری برای تصمیم‌سازی دقیق و علمی در مسیر توسعه صنعتی و تجاری استان است.

