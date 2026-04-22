بازداشت عوامل ضرب و شتم نوجوان ۱۵ ساله در میبد
فرمانده انتظامی شهرستان میبد گفت: عوامل ضرب و شتم نوجوان ۱۵ ساله در میبد با تشکیل پرونده روانه دادسرا شدند.
به گزارش ایلنا از یزد، سرهنگ مهدی گلمحمدی در تشریح این خبر اظهارکرد: در پی اعلام خبری مبنی بر قدرت نمایی و ضرب و شتم نوجوانی ۱۵ ساله توسط افرادی شرور، بلافاصله موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس میبد قرار گرفت.
وی افزود: ماموران در تحقیقات خود، هویت و مخفیگاه متهمان را شناسایی و ضمن هماهنگی قضایی، چهار نفر از عوامل اصلی را در کمتر از ۲۴ ساعت دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان میبد گفت: متهمان با تشکیل پرونده روانه دادسرا شدند.