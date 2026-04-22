ترافیک در ورودیهای مازندران نیمهسنگین و روان است/ هشدار پلیس درباره لغزندگی جادهها
رئیس پلیس راه مازندران از ترافیک پرحجم اما روان در مبادی ورودی استان خبر داد و با اشاره به بارشهای پراکنده، از رانندگان خواست با احتیاط رانندگی کنند.
سرهنگ هادی عبادی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی استان اظهار داشت: در حال حاضر وضعیت ترافیک در تمامی ورودیهای استان مازندران نیمهسنگین گزارش شده، اما تردد خودروها به صورت روان در جریان است.
وی به شرایط جوی حاکم بر جادههای استان اشاره کرد و افزود: هماکنون آسمان استان ابری است و در برخی نقاط شاهد بارشهای پراکنده هستیم که این امر موجب لغزندگی سطح محورها شده است.
رئیس پلیس راه مازندران در پایان خاطرنشان کرد: فعلاً هیچگونه محدودیت ترافیکی در جادههای استان اعمال نشده است و از رانندگان عزیز تقاضا میشود با توجه به شرایط بارانی، ضمن رعایت سرعت مطمئنه، فاصله طولی مناسب را با خودروهای جلویی حفظ کنند.