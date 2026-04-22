بلاتکلیفی ۱۸ محدوده معدنی طلا در آذربایجان شرقی

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، صابر پرنیان امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران توضیح داد: در حال حاضر ۱۸ محدوده معدنی دارای ظرفیت طلا در اختیار سازمان صمت استان قرار دارد که از این تعداد، ۱۱ محدوده با ظرفیت بیش از ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن سال‌هاست در فرایند ارزیابی زیست‌محیطی بلاتکلیف مانده‌اند و ۷ محدوده دیگر نیز در همان مراحل اولیه با مخالفت روبه‌رو شده‌اند. این وضعیت عملاً زنجیره تولید را در نخستین گام متوقف کرده است.

وی، نبود بازه زمانی روشن برای بررسی‌های زیست‌محیطی را بزرگ‌ترین چالش در مسیر توسعه معادن عنوان کرد و افزود: هیچ اطلاعی نداریم این فرایند چند ماه یا حتی چند سال به طول می‌انجامد. نبود زمان مشخص، امکان برنامه‌ریزی را از بخش معدن می‌گیرد. از سازمان حفاظت محیط زیست انتظار داریم جدول زمانی شفاف و قابل پیگیری ارائه کند.

رئیس سازمان صمت آذربایجان شرقی همچنین نسبت به یکسان‌نگری در ارزیابی محدوده‌های معدنی انتقاد کرد و گفت: اکنون با محدوده‌هایی که دارای واحد فرآوری هستند همان‌گونه برخورد می‌شود که با محدوده‌های فاقد فرآوری. این روش باید بازنگری شود، زیرا تفاوت ماهوی میان این دو وجود دارد.

پرنیان، برداشت‌های غیرمجاز از ذخایر معدنی، به‌ویژه طلا، را از دیگر مشکلات اساسی معدن‌کاران استان برشمرد و اظهار داشت: برای مقابله با این برداشت‌های غیرقانونی، نیاز به تصمیمات ساختاری و تسهیل در صدور مجوزهای قانونی داریم.

وی در ادامه اشاره کرد که آذربایجان شرقی یکی از غنی‌ترین استان‌های معدنی کشور در حوزه طلاست و نقش مهمی در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه دارد.

به گفته وی بر اساس قانون، دولت باید سالانه ۲۵ تن طلا در کشور کشف و فرآوری کند و استان ما در این مسیر نقش کلیدی دارد.

رییس سازمان صمت آذربایجان شرقی پیشنهاد کرد برای رفع کامل مشکلات، کمیته‌ای مشترک میان سازمان محیط زیست، وزارت صمت و نهادهای مرتبط تشکیل شود تا تعیین‌تکلیف محدوده‌ها به‌صورت تخصصی و میان‌بخشی پیش رود.

پرنیان در پایان تأکید کرد: هدف ما توسعه پایدار بخش معدن و صنعت با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و صیانت از حقوق نسل‌های آینده است.

