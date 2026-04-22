دادستان آستارا:

رفع فوری نواقص جاده آستارا–اردبیل در اولویت باشد

رفع فوری نواقص جاده آستارا–اردبیل در اولویت باشد
دادستان آستارا بر ضرورت ارتقای ایمنی مسیر آستارا-اردبیل تأکید کرد و گفت: خط‌کشی دقیق، نصب علائم هشدار و ایمن‌سازی پیچ‌های خطرناک باید در اولویت فوری قرار گیرد.

به گزارش ایلنا ازآستارا، جواد حسن بیگی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان با همراهی علی درمانی فرماندار و سرگرد مصطفی ذاکری فرمانده پلیس راه آستارا-تالش از نقاط پرتصادف و حادثه خیز محور مواصلاتی آستارا به اردبیل و پاسگاه ایست و بازرسی قلعه بازدید و بر رفع فوری نواقص زیرساختی و ترافیکی این جاده تأکید کردند.

دادستان آستارا در این بازدید با تأکید بر اهمیت ایمنی جاده‌ها گفت: حوادث رانندگی یکی از معضلات جدی در این محور است و نیازمند توجه فوری و جدی مسئولان ذی‌ربط بوده و باید به دنبال راهکارهایی در جهت کاهش تعداد حوادث رانندگی و حفظ جان مردم باشیم.

جواد حسن بیگی با اشاره به مشاهده واضح مشکلات زیرساختی و ترافیکی جاده در این بازدید تصریح کرد: انتخاب نوع مناسب آسفالت، خط‌کشی دقیق و ایمن‌سازی گردنه‌ها و پیچ‌های خطرناک از جمله اقداماتی است که باید به صورت فوری انجام شود، مدعی العموم نسبت به جان شهروندان بی‌توجه نبوده و باید با همکاری تمامی نهادها، اقدامات لازم در این زمینه به عمل آید.

دادستان بندر آستارا همچنین تصریح کرد: جاده آستارا به اردبیل نه تنها برای ساکنان منطقه بلکه برای مسافران و گردشگران نیز اهمیت دارد و باید با تلاش شبانه روزی شرایط ایمنی برای همه کاربران جاده فراهم گردد و به طور یقین با پیگیری‌های مستمر و همکاری دستگاه‌های مختلف، می‌توان شاهد کاهش تصادفات و افزایش ایمنی در این محور باشیم.

