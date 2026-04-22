افتتاح سامانه تصفیه فاضلاب یکی از کارخانههای کلوچه پزی گیلان در لاهیجان
سامانه تصفیه فاضلاب یکی از کارخانههای کلوچه پزی گیلان در شهرک صنعتی لاهیجان با ۷۵ میلیارد ریال هزینه و با هدف مدیریت پساب صنعتی به بهره برداری رسید.
به گزارش ایلنا از لاهیجان،مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان گفت: سامانه پیش تصفیه فاضلاب یکی از کارخانههای کلوچه پزی گیلان در شهرک صنعتی لاهیجان با ۷۵ میلیارد ریال تسهیلات از محل صندوق ملی محیط زیست، با حضور جمعی از مسئولان کشوری و استانی به بهره برداری رسید.
فرهاد حسینی طایفه، هدف از راه اندازی این سامانه را کنترل مؤثر پساب و رعایت کامل استانداردهای زیست محیطی عنوان کرد و افزود: این سامانه، پساب خروجی کارخانه را پس از عبور از فرآیندهای پیشتصفیه و کسب استانداردهای لازم، برای تکمیل مراحل تصفیه، به سامانه تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی لاهیجان منتقل میکند.
وی با اشاره به ویژگیهای فنی، قابلیتهای کنترلی و توان عملیاتی این سامانه، نقش آن را در کاهش آلودگیهای زیست محیطی و مدیریت اصولی پساب صنعتی بسیار مؤثر دانست.
حسینعلی ابراهیمی کارنامی مدیر صندوق ملی محیط زیست در شمال کشور هم در جریان افتتاح این پیش سامانه، گفت: صندوق ملی محیط زیست با رسالت حمایت از توسعه پایدار و صیانت از منابع طبیعی، آمادگی کامل دارد برای کاهش و رفع آلودگیهای زیستمحیطی، از واحدهای صنعتی گیلان حمایت کند.
وی افزود: این صندوق آمادگی دارد با ارائه تسهیلات در شمال کشور و پشتیبانیهای لازم، به اجرای طرحهای مؤثر زیست محیطی از جمله احداث و راهاندازی تصفیهخانههای محلی برای صنایع کمک کند.
در پایان مراسم افتتاح این سامانه، بر ضرورت تداوم بهبود فرآیندهای زیستمحیطی، ارتقای سطح پایش و کنترل آلایندهها و تقویت همکاری میان بخش خصوصی و دستگاههای نظارتی برای ارتقای کیفیت محیط زیست گیلان تأکید شد.