هشدار نسبت به افزایش ۴۴ درصدی تلفات گازگرفتگی در مازندران/ ۵۲ نفر قربانی مسمومیت با مونوکسید کربن در سال ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا، عباسی با تشریح آمار جان‌باختگان سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: در سال گذشته متأسفانه ۵۲ نفر از هموطنان (شامل ۳۴ مرد و ۱۸ زن) بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در سطح استان جان خود را از دست دادند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن، رشدی ۴۴ درصدی داشته است.

بر اساس داده‌های آماری، شهرستان آمل با ۹ فوتی بیشترین سهم را در این حوادث تلخ داشته است. پس از آن، شهرهای نوشهر و نور هر کدام با ۶ مورد، و تنکابن و محمودآباد هر کدام با ۵ مورد فوتی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

در مقابل، شهرستان‌های بابلسر، بهشهر و قائم‌شهر هر کدام با ثبت یک فوتی، کمترین میزان تلفات را به خود اختصاص داده‌اند.

تحلیل زمانی این حوادث نشان می‌دهد که ماه اسفند با ۹ فوتی، خطرناک‌ترین ماه سال گذشته بوده است. همچنین ماه‌های بهمن با ۸ مورد و اردیبهشت با ۷ مورد در رده‌های بعدی قرار دارند. شایان ذکر است که در ماه آبان هیچ موردی از فوت ناشی از مسمومیت با مونوکسید کربن در استان گزارش نشده است.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران ضمن تأکید بر رعایت دقیق نکات ایمنی و بازبینی مسیر دودکش‌ها، در خصوص اقدامات لازم هنگام برخورد با فرد مسموم تصریح کرد: حیاتی‌ترین اقدام در لحظات اولیه، خارج کردن فوری مصدوم از محیط آلوده و انتقال به هوای آزاد است. باید بلافاصله بیمار در معرض اکسیژن قرار گرفته و در کمترین زمان ممکن به مراکز درمانی منتقل شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: باز کردن پنجره‌ها و ایجاد تهویه سریع در محیط، موثرترین راه برای جلوگیری از مسمومیت سایر افراد حاضر در محل حادثه است.

