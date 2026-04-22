کشف ١٧ هزار و ۶٠٠ لیتر میعانات نفتی غیرمجاز در لامرد

به گزارش ایلنا از لامرد، سرهنگ حسن امجدیان با اعلام این خبر گفت: ماموران پلیس آگاهی این فرماندهی در راستای طرح مبارزه با کالای قاچاق و فرآورده‌های نفتی، حین بازرسی و کنترل خودروهای عبوری در محور مواصلاتی به یک دستگاه تریلر مشکوک و آن را با هماهنگی قضایی متوقف کردند.

وی افزود: در بررسی های به عمل آمده ماموران تعداد ۸۰ بشکه ۲۲۰ لیتری میعانات نفتی فاقد مجوز را از این تریلر کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان لامرد با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش میعانات مکشوفه را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند، اعلام کرد: راننده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

