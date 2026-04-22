کشف ١٧ هزار و ۶٠٠ لیتر میعانات نفتی غیرمجاز در لامرد

کد خبر : 1776467
فرمانده انتظامی شهرستان لامرد از توقیف یک دستگاه تریلر و کشف ۱۷ هزار و ۶۰۰ لیتر میعانات نفتی فاقد مجوز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا از لامرد، سرهنگ حسن امجدیان با اعلام این خبر گفت: ماموران پلیس آگاهی این فرماندهی در راستای طرح مبارزه با کالای قاچاق و  فرآورده‌های نفتی، حین بازرسی و کنترل خودروهای عبوری در محور مواصلاتی به یک دستگاه تریلر مشکوک و آن را با هماهنگی قضایی متوقف کردند.

وی افزود: در بررسی های به عمل آمده ماموران تعداد ۸۰ بشکه ۲۲۰ لیتری  میعانات نفتی فاقد مجوز  را از این تریلر کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان لامرد با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش میعانات مکشوفه را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند، اعلام کرد: راننده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

 

انتهای پیام/
خبرنگار : مرتضی عبداله زاده
