ریزش دیوار مدرسه در دزفول بر اثر بارندگی شدید

به گزارش ایلنا از خوزستان و طبق اعلام مدیر آموزش و پرورش دزفول، دیوار بیرونی مدرسه ۱۵ خرداد شهر میانرود به دلیل بارندگی شدید و طوفان عصر امروز سه‌شنبه دچار ریزش شد و خسارت‌هایی به این واحد آموزشی وارد کرد.

عظیم سرافراز توضیح داد: بخشی از دیوار مدرسه به وسعت حدود ۵۰ متر فرو ریخته و در پی آن تجهیزاتی مانند منبع آب از سقف به حیاط سقوط کرده است.

او تاکید کرد: این حادثه خوشبختانه هیچ‌گونه آسیب جانی در پی نداشته و با همکاری سازمان نوسازی مدارس و شهرداری میانرود، عملیات ایمن‌سازی و دیوارسازی مجدد در دستور کار قرار گرفته است.

