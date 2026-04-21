ریزش دیوار مدرسه در دزفول بر اثر بارندگی شدید
دیوار بیرونی یکی از مدارس دزفول بر اثر بارندگی و طوفان عصر سهشنبه فرو ریخت که با وجود خسارتهای وارد شده، خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت.
به گزارش ایلنا از خوزستان و طبق اعلام مدیر آموزش و پرورش دزفول، دیوار بیرونی مدرسه ۱۵ خرداد شهر میانرود به دلیل بارندگی شدید و طوفان عصر امروز سهشنبه دچار ریزش شد و خسارتهایی به این واحد آموزشی وارد کرد.
عظیم سرافراز توضیح داد: بخشی از دیوار مدرسه به وسعت حدود ۵۰ متر فرو ریخته و در پی آن تجهیزاتی مانند منبع آب از سقف به حیاط سقوط کرده است.
او تاکید کرد: این حادثه خوشبختانه هیچگونه آسیب جانی در پی نداشته و با همکاری سازمان نوسازی مدارس و شهرداری میانرود، عملیات ایمنسازی و دیوارسازی مجدد در دستور کار قرار گرفته است.