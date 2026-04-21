استاندار قزوین:
شورای آموزش و پرورش به جلسات نمایشی محدود نشود
استاندار قزوین گفت: شورای آموزش و پرورش نباید به جلسات نمایشی یا مباحث نظری محدود شود، بلکه مصوبات آن باید عملیاتی و دارای خروجی مشخص باشد. شورای آموزش و پرورش زمانی اثرگذارتر است که نتیجه فعالیتهای آن در کاهش آسیبهای اجتماعی و بهبود وضعیت آموزشی استان قابل لمس باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری عصر امروز در شورای آموزش و پرورش استان با تأکید بر رویکرد دولت چهاردهم در حوزه عدالت آموزشی گفت: یکی از مهمترین سیاستهای دولت، گسترش عدالت آموزشی و توسعه فضاهای آموزشی در مناطق مختلف است.
وی با بیان اینکه سال گذشته عزم جدی در میان فرمانداران برای استفاده از ظرفیت خیرین در ساخت مدارس ایجاد شد، افزود: نتیجه این رویکرد، انعقاد تفاهمنامه ساخت ۲۰ مدرسه توسط خیرین به ویژه صنایع در استان بود که بخشی از آن با همراهی خیرین در حال اجرا است.
استاندار قزوین گفت: محور توسعه هر جامعهای آموزش و پرورش است و توسعه واقعی از دل مدرسه شکل میگیرد. انتظار میرود امسال نیز با بهرهگیری از ظرفیت خیرین، گامهای مؤثری در مسیر تحقق عدالت آموزشی برداشته شود.
وی ادامه داد: آسیبهای اجتماعی یک پازل چندضلعی است و حل آن نیازمند همکاری دستگاههایی مانند آموزش و پرورش، بهزیستی و سازمان تبلیغات است.
استاندار قزوین با اشاره به تعطیلی کودکستانها و آموزشگاههای آزاد زیرمجموعه آموزش و پرورش در ایام جنگ رمضان که بر اساس تصمیم کشوری اعمال شده است، گفت: این موضوع برای برخی والدین شاغل مشکل ایجاد کرده و مهدکودکها نیز بهعنوان بخش خصوصی متضرر شدهاند.
نوذری تأکید کرد: این محدودیتها صرفاً برای حفظ امنیت و بر اساس مقررات ملی اتخاذ شده است. درباره بازگشایی مهدکودکها و مراکز آموزشی هفته آینده جمعبندی و با توجه به شرایط موجود کشور تصمیم نهایی اعلام خواهد شد.