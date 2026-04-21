به گزارش ایلنا، سید علی‌ اصغر حسینی‌ شیروانی در دومین جلسه شورای هماهنگی تعاون کار و رفاه اجتماعی مازندران که به میزبانی اداره‌کل بهزیستی مازندران برگزار شد با تاکید بر جایگاه والای جامعه کارگری در تاریخ معاصر کشور اظهار کرد: هفته کار و کارگر بهترین فرصت برای تبیین فرهنگ کار و تلاش، اشاعه روحیه ایثار و شهادت و تقدیر از جامعه کارگری و کارفرمایی استان است.

وی با اشاره به سابقه فعالیت کارگران در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، بیان کرد: جامعه کارگری مازندران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا دوران دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، حضوری فعال و اثرگذار داشتند و همواره با جانفشانی و تلاش خود، نمونه‌ای از همبستگی و همراهی ملت ایران با انقلاب را به نمایش گذاشته‌اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران همچنین شهادت مقام معظم رهبری را تسلیت گفت و یاد شهدای کارگر و ایثارگران عرصه دفاع مقدس را گرامی داشت و افزود: این یادبودها، فرصتی برای تجدید پیمان با آرمان‌های امامین انقلاب و رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای است.

حسینی‌شیروانی با تاکید بر تأثیر حضور جامعه کارگری در تجمعات و فعالیت‌های اجتماعی گفت: حضور گسترده کارگران در میادین و برنامه‌های فرهنگی، نقش مهمی در قوت قلب رزمندگان و نیروهای مسلح داشت. این همراهی نه تنها بیانگر ولایت‌مداری مردم، بلکه نشان‌دهنده وحدت، انسجام و همبستگی ملی است.

وی با اشاره به همکاری تنگاتنگ میان کارگران و کارفرمایان اظهار کرد: هفته کارگر بهترین زمان برای تبیین اهمیت وحدت، انسجام و نقش سه‌جانبه‌گرایی در پیشبرد اهداف اقتصادی و اجتماعی استان است و جامعه کارگری و تشکل‌های مرتبط مانند خانه کارگر و کانون بازنشستگان، ظرفیت بسیار بزرگی برای اشاعه فرهنگ کار، همگرایی و مشارکت اجتماعی دارند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران ضمن تشریح ظرفیت‌های موجود در استان گفت: خانه کارگر مازندران، کانون بازنشستگان و بسیج کارگری، نقش مؤثری در فرهنگ‌سازی و ترویج ارزش‌های کاری و اخلاقی دارند و این تشکل‌ها امکان بهره‌برداری از توانمندی‌های انسانی و مدیریتی جامعه کارگری را فراهم می‌کنند.

حسینی‌شیروانی برپایی میز خدمت در مصلای نماز جمعه ساری با مشارکت اعضای شورای هماهنگی، سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه و دیدار با نمایندگان تشکل‌های کارگری و علما، غبارروبی گلزار شهدا با حضور مدیران استانی، تشکل‌ها و نمایندگان جامعه کارگری در مرکز استان و شهرستان‌ها، تجلیل از بانوان شاخص جامعه کارگری و معرفی کارگران خلاق و نخبه استان، نشست‌های تخصصی دفاع میهنی در برابر جنگ اقتصادی و بررسی مشکلات واحدهای تولیدی را از جمله برنامه‌های هفته کار و کارگر در استان برشمرد.

وی درباره چالش‌های اقتصادی ناشی از جنگ اقتصادی و تورم گفت: در جلسات ویژه‌ای با حضور دستگاه‌های متولی و تشکل‌های کارگری، راهکارهای عملیاتی برای حمایت از این واحدها تدوین شد و گزارش‌های لازم به وزارتخانه ارسال گردید تا بسته‌های حمایتی برای واحدهای آسیب‌دیده پیش‌بینی شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران تاکید کرد: هدف از این اقدامات حفظ اشتغال، توان تولید و تقویت مشارکت جامعه کارگری و کارفرمایی در توسعه استان و تحقق اهداف اقتصادی کشور است.

حسینی‌شیروانی افزود: یکی از اهداف هفته کارگر، اشاعه فرهنگ ایثارگری، ترویج ارزش‌های اخلاقی و معرفی الگوهای موفق کارگری است و معرفی کارگران نخبه و خلاق در واحدهای تولیدی و خدماتی استان، فرصتی برای ایجاد انگیزه در نسل جوان و تقویت فرهنگ کار محسوب می‌شود.

وی اظهار کرد: برنامه‌های این هفته نباید تنها جنبه اداری داشته باشند؛ بلکه باید مردم و جامعه کارگری، محور اصلی برنامه‌ها باشند و هدف ما ارتقای سطح خدمات، تقویت همبستگی و انسجام اجتماعی و تشویق مردم به مشارکت در توسعه استان است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران از نقش بانک‌ها در حمایت از جامعه کارگری و بازنشستگان تقدیر کرد: بانک رفاه و بانک توسعه تعاون با مدیریت مدیران خود همواره همراه و حامی جامعه کارگری و بازنشستگان بوده‌اند و این بانک‌ها علاوه بر ارائه خدمات مالی، در برگزاری برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی هفته کارگر نیز مشارکت فعال دارند.

حسینی‌شیروانی با اعلام اینکه هفته کارگر، فرصتی برای بازخوانی ارزش‌های کار، معرفی توانمندی‌های جامعه کارگری و قدردانی از تلاشگران واقعی است، ادامه داد: حضور فعال و مؤثر کارگران، تشکل‌ها و کارفرمایان نشان‌دهنده تعهد این قشر به توسعه استان و کشور است و امیدواریم این برنامه‌ها بتواند الهام‌بخش سایر استان‌ها و نسل‌های آینده باشد.

وی تأکید کرد: قدردانی و تجلیل از جامعه کارگری تنها وظیفه اداری نیست، بلکه وظیفه‌ای اخلاقی و اجتماعی است که همواره باید با فرهنگ‌سازی و معرفی الگوهای موفق ادامه یابد.

