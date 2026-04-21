کاهش 8 درصدی تصادفات درونشهری استان مرکزی در سال 1404 / 88 نفر کشته شده و 6500 نفر مجروح شدند
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان مرکزی به میزان کشتهشدگان حوادث رانندگی سال 1404 اشاره کرده و گفت: سال گذشته 88 نفر در معابر شهری این استان بر اثر حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند که سهم موتورسواران با 44 درصد و عابران پیاده با 33 درصد، در مجموع به بیش از 77 درصد میرسد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ محمد پورشمس به کاهش میزان تصادفات در استان مرکزی اشاره داشته و در این رابطه افزود: هر چند در سال 1404 نسبت به سال 1403 شاهد کاهش 8 درصدی تلفات بودیم، اما رقم 88 نفر کشتهشده در سال 1404 همچنان بسیار بالا است. باید توجه همگانی به این معضل جلب شود.
وی به تعداد مجروح شدگان استان مرکزی بر اثر تصادفات در سال 1404 اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: در مجموع سال گذشته، 6500 نفر در تصادفات درونشهری این استان صدمه دیده و مجروح شدند. همچنین کارشناسان پلیس راهور استان در سال گذشته به 65 هزار فقره تصادفات رسیدگی کردند.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان مرکزی اظهار داشت: در طرح نوروزی سال جاری نیز که از 25 اسفند ماه 1404 تا 15 فروردین ماه 1405 نیز ادامه داشت، متاسفانه ۲ نفر در حوادث رانندگی درونشهری این استان فوت شدند. این آمار با کاهش 60 درصدی تلفات نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بود.
سرهنگ پورشمس به آسیبپذیرترین کاربران ترافیکی اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: موتورسواران با 44 درصد و عابران پیاده با 33 درصد بیشترین آمار کشتهشدگان را در حوادث رانندگی درونشهری به خود اختصاص دادند که روی هم حدود 70 تا 77 درصد از کل جانباختگان در این حوزه را شامل میشود.
وی به فعالیتهای حوزه شمارهگذاری و صدور گواهینامه اشاره کرده و بیان داشت: بیش از 97 هزار دستگاه خودرو و موتورسیکلت سال گذشته در مراکز تعویض پلاک جابهجا شد و 5900 دستگاه وسیله نقلیه نوشماره پلاکگذاری شد. همچنین 36 هزار و 900 جلد گواهینامه جدید برای جوانان 18 ساله صادر شده است.