مراسم بزرگداشت روز ملی شهدای ورزشکار در اهواز برگزار شد
مراسم بزرگداشت روز ملی شهدای ورزشکار با حضور جمعی از مدیران و ورزشکاران در یادمان شهید گمنام واقع در ورزشگاه تختی اهواز برگزار شد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، این مراسم امروز سهشنبه و با حضور برخی از مدیران، ورزشکاران، پیشکسوتان و روسای هیاتهای ورزشی استان، به پاس حرمت خون شهدای ورزشکار در حمله متجاوزانه آمریکایی صهیونیستی و بهمنظور ارج نهادن به خانواده معزز و معظم این شهیدان گرانقدر که در ایام حساس نقشی ماندگار و قابل احترام ایفا کردند، برگزار شد.
در این مراسم عماد حقعلی معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان خوزستان در گفت و گو با ایرنا بیان کرد: میدان ورزش فقط میدان مدالآوری و سکو نیست بلکه میدان ایثار و تقوا است و ورزشکاران و قهرمانان ما به خوبی این موضوع را ثابت کردند.
وی با اشاره به فعالیتهای گسترده مجموعه ورزش استان در ایام جنگ گفت: ادارهکل ورزش و جوانان استان همگام و در کنار مردم ایفای نقش کرده و در این ایام نسبت به فعالیتهای اجتماعی و انسجام ملی، اقدامات مفید و موثری انجام داده است.
معاون اداره کل ورزش و جوانان خوزستان با بیان اینکه در حملات متجاوزانه دشمن، ۱۴ ورزشکار از استان شهید شدند گفت: شهدای ورزشکار الگوی راستین جوانان هستند که مدال افتخارشان را با خون خود در راه دفاع از وطن و ایستادگی در برابر تجاوزات دشمن به دست آوردند.
وی عنوان کرد: یاد و خاطره قهرمانان ورزشی هیچگاه از حافظه این ملت پاک نخواهد شد چون با تقدیم جان خود مسیر رسیدن کشور به اهداف متعالی را هموار کردند.
حقعلی با بیان اینکه شهدای ورزشکار در کنار سایر شهدای ایران اسلامی، دفاع از ارزشهای ناب اسلامی را از اهداف خود میدانستند گفت: شهدای ورزشکار با مجاهدت و ایثارگری و با نثار جان شیرین خود، محبوب قلبها شدهاند.
وی تشویق مردم به ورزش و گسترش اخلاق ورزشکاری را از وظایف ورزشکاران دانست و افزود: امروز ورزشکاران ما برای بخش زیادی از جوانان یک الگو هستند لذا اخلاق، رفتار و سبک زندگی آنها میتواند اثرگذار باشد.
معاون اداره کل ورزش و جوانان خوزستان گفت: ورزشکاران میتوانند علاوه بر قهرمانی خود، قهرمانسازی کنند و به عنوان یک الگو، قهرمانان دیگری به این مرز و بوم تحویل دهند.