بیش از ۱۵ هزار تماس با ۱۲۵ در یک ماه؛ نجات ۱۷۷ شهروند در عملیاتهای نفسگیر آتشنشانان کرج
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج از ثبت بیش از ۱۵ هزار تماس مردمی با سامانه ۱۲۵ و نجات ۱۷۷ شهروند در پی وقوع صدها حادثه و حریق در یک ماه گذشته خبر داد.
به گزارش ایلنا از البرز، جابر خوشگرد با اشاره به حجم بالای تماسهای مردمی اظهار کرد: طی یک ماه گذشته، ۱۵ هزار و ۲۰۰ تماس با سامانه ۱۲۵ برقرار شد که در پی آن، نیروهای عملیاتی در قالب ۲۸۶۰ نیروی عملیاتی (نفرساعت) در مأموریتهای مختلف امدادی و عملیاتی به شهروندان خدماترسانی کردند؛ مأموریتهایی که هرکدام صحنههایی حساس، سرنوشتساز و گاه نفسگیر را رقم زد.
وی با اشاره به گستردگی حوادث رخداده در طول یک ماه گذشته، افزود: در مجموع ۲۳۸ مورد حریق و ۶۱۴ مورد حادثه در سطح شهر کرج به ثبت رسید که برای مدیریت آنها، ۱۰۰۵ دستگاه خودروی عملیاتی به محلهای حادثه اعزام شدند. همچنین آتشنشانان در ۵۱ مورد استقرار ایمنی و پیشگیرانه حضور یافتند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج با تأکید بر اهمیت رعایت نکات ایمنی تصریح کرد: در جریان این عملیاتها، ۱۷۷ نفر از شهروندان از شرایط خطرناک نجات یافتند و ۱۲۵ نفر نیز مصدوم شدند که بلافاصله به مراکز درمانی منتقل شدند؛ آماری که بیش از هر چیز، ضرورت توجه جدی شهروندان به هشدارهای ایمنی و اصول پیشگیری از حوادث را یادآور میشود.