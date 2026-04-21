صدور 85 هزار سند روستایی و تکمیل 3700 مسکن ملی در قزوین

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، آیت‌الله مظفری، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین عصر امروز به منظور اطلاع از روند امور جاری و دیدار با مدیران و کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین در جلسه شورای مدیران این نهاد حضور یافت.

وی در این نشست با تبریک دهه کرامت و میلاد حضرت معصومه (س) و امام رضا (ع)، سالروز تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را تبریک گفت و تشکیل این نهاد و تأسیس حساب 100 را از ابتکارات امام راحل عنوان نمود.

امام جمعه قزوین از زحمات و خدمات خالصانه پرسنل بنیاد مسکن در استان قزوین تقدیر کرد و گفت: کار و تلاش در بنیاد مسکن و نهاد مقدس یادگار امام (ره) ارزشمند و ماندگار است.

آیت‌الله مظفری اضافه کرد: امام راحل از روزهای اول انقلاب دغدغه مردم محروم را داشتند که تأسیس این نهاد یکی از کارهای ارزشمند ایشان بوده است و با آمارهایی که مدیرکل این نهاد در استان ارائه کردند، این نهاد در وضعیت مناسبی در کشور قرار دارد که قابل تقدیر است.

وی با تأکید بر اینکه غرض از انقلاب تأمین استقلال و آزادی بوده است که اگر این مهم تأمین شود، معیشت و امور دنیوی نیز تأمین می‌شود، گفت: دین خدا برای تأمین آخرت و دنیا توأمان است. نظام مقدس در واقعیت و عینیت توانسته این را نشان دهد؛ علیرغم کارشکنی‌ها و همهٔ فراز و نشیب‌ها، کشور ما رشد چشمگیری داشته است.

نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به احداث مجتمع‌های مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن، خواستار توجه ویژه به احداث مساجد متناسب با جمعیت آن شد و تأمین مسکن را در کنار توجه به امور معنوی آن خواستار شد.

آیت‌الله مظفری با اشاره به وقایع جنگ تحمیلی، پیروزی کامل در این نبرد را باعث گشایش‌های مادی و معنوی زیادی عنوان کرد.

اصغر گونجی، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین نیز در این جلسه گفت: 85 هزار جلد سند برای روستاهای بالای 20 خانوار در استان صادر شده است.

وی عنوان کرد: در حوزه نهضت ملی مسکن، قزوین جزو استان‌های پیشرو است، به طوری که تعهدات استان 4 هزار و 100 واحد بوده که 3 هزار و 700 واحد تکمیل شده است.

