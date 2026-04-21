۳۸۰۰ کیلوگرم چوب قاچاق بلوط در دیزلآباد کرمانشاه کشف و ضبط شد
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان کرمانشاه از کشف ۳۸۰۰ کیلوگرم چوب قاچاق از نوع بلوط در یکی از کارگاههای چوببری منطقه دیزلآباد خبر داد و گفت: این کشف در جریان اجرای طرح ویژه گشت و نظارت با هدف مقابله با قاچاق چوب و زغال صورت انجام شد.
به گزارش ایلنا از کرمانشاه، دانش فیلی افزود: ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی استان کرمانشاه حین گشتزنی در منطقه دیزلآباد، به مقطوعات چوب بلوط در یکی از کارگاههای چوببری مشکوک و پس از ورود به کارگاه و بازرسی دقیق، این محموله قاچاق را کشف کردند.
وی با بیان اینکه این عملیات با همکاری نیروهای پاسگاه ویژه منابع طبیعی شهرستان کرمانشاه انجام شد، ادامه داد: چوبهای کشفشده توقیف و پرونده قضایی برای صاحب کارگاه تشکیل و جهت رسیدگی و برخورد قانونی به اتحادیه صنف چوبفروشان ارجاع شد.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان کرمانشاه گفت: طرح ویژه گشت و نظارت با هدف حفاظت از منابع طبیعی و جلوگیری از فعالیتهای سودجویانه، از روز گذشته در شهرستان کرمانشاه آغاز و در چارچوب این طرح کارشناسان یگان حفاظت منابع طبیعی استان با حضور در کارگاههای چوببری، محلهای دپوی چوب و واحدهای صنفی مرتبط ضمن بازدید و بررسی نسبت به ممنوعیت خرید و فروش و استفاده از چوبآلات جنگلی تذکرات لازم را به متصدیان این واحدها میدهند.
فیلی با بیان اینکه گشتهای نظارتی تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت، افزود: با هرگونه تخلف در زمینه برداشت، نگهداری یا فروش چوب جنگلی بهشدت برخورد قانونی صورت میگیرد و این نهاد بر ادامه این طرحها و برخورد قاطع با قاچاقچیان منابع طبیعی تاکید دارد.