مدیرکل امور بانوان استانداری مطرح کرد:
لزوم الگوبرداری اجرایی از طرح «ارتقای سلامت روان»در ادارات فارس
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری فارس با قدردانی از اقدام پیشگامانه ادارهکل میراث فرهنگی در راهاندازی اتاق مشاوره تخصصی، خواستار الگوبرداری تمامی دستگاههای اجرایی استان از این طرح برای صیانت از سلامت روان کارکنان و خانوادههای آنان شد.
به گزارش ایلنا، سمانه ذوالقدری جهرمی در آیین افتتاح اتاق مشاوره در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با اشاره به خلأ وجود مراکز مشاوره در بدنه اداری کشور اظهار داشت: ممکن است در بعضی از ادارات مشاور در یکی از روزهای هفته حضور پیدا کند، اما اختصاص یک مکان تحت عنوان "اتاق مشاوره" که دسترسی کارکنان یک دستگاه را به مشاور آسانتر می کند، اتفاق ارزشمندی است که کمتر به این شکل به آن توجه شده است.
مدیرکل امور بانوان استانداری فارس با تاکید بر پیچیدگیهای عصر حاضر و فشارهای ناشی از بحرانهای اجتماعی، افزود: همه ما در زندگی با چالشهای مختلفی روبرو هستیم و در شرایط بحرانی، نیاز مبرم به مشورت با "افراد صاحبصلاحیت و متخصص" داریم. باید بپذیریم که سلامت روان، زیربنای اصلی سلامت جسم و کیفیت زندگی ماست.
ذوالقدری با تقدیر ویژه از مدیریت میراث فرهنگی فارس برای این اقدام ارزشمند، خاطرنشان کرد: قطعا این اقدام ارزشمند کمک بزرگی در راستای ارتقای سلامت روان خانوادههای کارکنان خواهد بود. امیدواریم سایر ادارات و سازمانها نیز با الگوبرداری از این حرکت، نسبت به ایجاد چنین فضاهایی اقدام کنند تا شاهد جامعهای سالمتر و محیطهای کاری پویاتر باشیم.