خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تعهد صنایع بزرگ فارس به اجرای استانداردهای محیط‌زیستی

کد خبر : 1776212
لینک کوتاه کپی شد.

جمعی از مدیران ارشد صنایع بزرگ استان شامل مدیرعامل نفت و گاز پارسیان، مدیرعامل پتروشیمی شیراز و مدیرعامل پالایشگاه شیراز در نشستی مشترک با مدیرکل حفاظت محیط‌زیست فارس بر ضرورت رعایت کامل استانداردهای محیط‌زیستی و تقویت مسئولیت‌های اجتماعی تأکید کردند.

به گزارش ایلنا، این نشست هم‌زمان با بازدید میدانی از پالایشگاه شیراز برگزار شد و طی آن چالش‌ها و راهکارهای کاهش آلودگی‌های محیط‌زیستی، اصلاح فرآیندهای رفع آلاینده‌ها و برنامه‌ریزی برای اجرای اقدامات مؤثر در حوزه حفاظت از محیط‌زیست مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه این بازدید، مدیران عامل صنایع حاضر بر اجرای تعهدات قانونی، ارتقای سامانه‌های کنترل آلایندگی و همکاری نزدیک با اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست فارس برای تحقق الزامات زیست‌پایدار تأکید کردند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید