تعهد صنایع بزرگ فارس به اجرای استانداردهای محیطزیستی
جمعی از مدیران ارشد صنایع بزرگ استان شامل مدیرعامل نفت و گاز پارسیان، مدیرعامل پتروشیمی شیراز و مدیرعامل پالایشگاه شیراز در نشستی مشترک با مدیرکل حفاظت محیطزیست فارس بر ضرورت رعایت کامل استانداردهای محیطزیستی و تقویت مسئولیتهای اجتماعی تأکید کردند.
به گزارش ایلنا، این نشست همزمان با بازدید میدانی از پالایشگاه شیراز برگزار شد و طی آن چالشها و راهکارهای کاهش آلودگیهای محیطزیستی، اصلاح فرآیندهای رفع آلایندهها و برنامهریزی برای اجرای اقدامات مؤثر در حوزه حفاظت از محیطزیست مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامه این بازدید، مدیران عامل صنایع حاضر بر اجرای تعهدات قانونی، ارتقای سامانههای کنترل آلایندگی و همکاری نزدیک با ادارهکل حفاظت محیطزیست فارس برای تحقق الزامات زیستپایدار تأکید کردند.