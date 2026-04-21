به گزارش ایلنا، این نشست هم‌زمان با بازدید میدانی از پالایشگاه شیراز برگزار شد و طی آن چالش‌ها و راهکارهای کاهش آلودگی‌های محیط‌زیستی، اصلاح فرآیندهای رفع آلاینده‌ها و برنامه‌ریزی برای اجرای اقدامات مؤثر در حوزه حفاظت از محیط‌زیست مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه این بازدید، مدیران عامل صنایع حاضر بر اجرای تعهدات قانونی، ارتقای سامانه‌های کنترل آلایندگی و همکاری نزدیک با اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست فارس برای تحقق الزامات زیست‌پایدار تأکید کردند.

