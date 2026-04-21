سازمان منطقه آزاد کیش اعلام کرد:

اجرای عملیات انهدام مهمات باقی مانده از جنگ رمضان در جزیره کیش / شهروندان نگران نباشند

سازمان منطقه آزاد کیش با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: برنامه عملیات انهدام کنترل شده مهمات عمل‌نکرده باقی مانده از جنگ رمضان تجاوز دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی، عصر روز سه‌شنبه یکم اردیبهشت ماه از ساعت 16 تا 18 در جزیره کیش اجرا می‌شود. شهروندان در این خصوص نگران نباشند.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: در این بازه زمانی، احتمال شنیده شدن صدای انفجار در برخی نقاط جزیره کیش وجود دارد. این عملیات در محدوده‌ای امن و توسط نیروهای متخصص انجام می‌شود و تمامی مراحل آن با رعایت کامل ضوابط ایمنی طی خواهد شد. بر همین اساس شهروندان نگران نباشند.

سازمان منطقه آزاد کیش در اطلاعیه خود به اهداف این عملیات اشاره کرده و آورده است: هدف از اجرای این عملیات، پاک‌سازی و ارتقاء ایمنی جزیره کیش است. بنابر اعلام مراجع مرتبط، هیچگونه خطری متوجه شهروندان و افراد ساکن جزیره کیش نخواهد بود و در این راستا جای نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.

