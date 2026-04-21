اجرای عملیات انهدام مهمات باقی مانده از جنگ رمضان در جزیره کیش / شهروندان نگران نباشند

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: در این بازه زمانی، احتمال شنیده شدن صدای انفجار در برخی نقاط جزیره کیش وجود دارد. این عملیات در محدوده‌ای امن و توسط نیروهای متخصص انجام می‌شود و تمامی مراحل آن با رعایت کامل ضوابط ایمنی طی خواهد شد. بر همین اساس شهروندان نگران نباشند.

سازمان منطقه آزاد کیش در اطلاعیه خود به اهداف این عملیات اشاره کرده و آورده است: هدف از اجرای این عملیات، پاک‌سازی و ارتقاء ایمنی جزیره کیش است. بنابر اعلام مراجع مرتبط، هیچگونه خطری متوجه شهروندان و افراد ساکن جزیره کیش نخواهد بود و در این راستا جای نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.

