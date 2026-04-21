بررسی مشکلات عمرانی شهرستان فومن با حضور استاندار

به گزارش ایلنا از فومن،هادی حق شناس امروز در بازدید از طرح‌های در دست اجرای شهرستان فومن، در جلسه بررسی این طرح‌ها حضور یافت.

استاندار در این جلسه با اشاره به طولانی شدن ساخت تقاطع غیر همسطح ورودی شهر فومن گفت: برنامه ریزی شد که مسئولان شهرستان با هماهنگی مسئولان استانی تصمیماتی را برای انتقال تیر‌های برق حاشیه این تقاطع داشته باشند.

استاندار گیلان همچنین با اشاره به پل ارتباطی در دست ساخت منطقه گردشگری قلعه رودخان افزود: برای تکمیل این پل که در اثر سیل سال ۹۷ تخریب شد بیش از صد میلیارد تومان اعتبار نیاز است که تا کنون تنها ۱۵ میلیارد تومان اختصاص یافته که لازم است با توجه به گردشگر پذیر بودن منطقه توجه ویژه‌ای به تکمیل این طرح انجام شود.

هادی حق شناس در خصوص ساخت راه ارتباطی فومن به پونل هم گفت: برای تکمیل این راه ارتباطی ۴۰ کیلومتر‌ی که بسیار پر تردد و حیاتی است بیش از هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

فرماندار و امام جمعه فومن و نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه به مشکلات ساکنان مناطق چهارگانه محیط زیستی در گشت رودخان و قلعه رودخان، به تعویق افتادن ساخت تقاطع غیر همسطح، معرفی معدن شن و ماسه برای تامین مصالح طرح‌های راه سازی و مشکلات قرق آبی ۶ پل آبنما در روستا‌ها را مطرح و خواستار رفع مشکلاتشان شدند.

