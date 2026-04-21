به گزارش ایلنا، ابوالفضل زمانی فرد بیان کرد: عملیات گرده افشانی در سطح۴۰ هزار و ۵۴۲ هکتار از نخلستان های بارور استان فارس از اسفند ماه آغاز شده است و تا اوایل اردیبهشت ماه ادامه دارد.

وی تصریح کرد: این مرحله یکی از حساس‌ترین و مهمترین عملیات به باغی خرما است که در شکل دهی و اندازه و حتی در زمان رسیدن آن نیز موثر است.

زمانی فرد بیان کرد: شهرستان های جنوبی قیروکارزین، کازرون، جهرم، فراشبند از شهرستان های مهم پراکنش جغرافیایی نخل دراستان هستند.

وی اظهار کرد: مهمترین عوامل موثر در گرده افشانی، زمان و ساعت گرده افشانی، گرده سالم و نو، کارگر ماهر لازمه موفقیت بیشتر در تولید است. ضروری است این عملیات در ساعات ۱۰ صبح تا ۳ بعدازظهر و در زمان گرما انجام شود.

این مقام مسئول توضیح داد: گرده افشانی خرما علاوه بر باد و انسان به روش مکانیزه انجام می شود. هر درخت نر خرما بین نیم تا ۱.۵ کیلوگرم گرده تولید می‌کند که برای بارور کردن حدود ۳۰ تا ۵۰ نخل مورد استفاده قرار می‌گیرد.

زمانی‌فرد پیش‌بینی کرد امسال بیش از ۴۰۰ هزار تن خرمای مرغوب در استان فارس تولید شود و این استان همچون سال‌های گذشته مقام نخست تولید خرما در کشور را حفظ کند.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خاطر نشان کرد: انجام اصولی گرده افشانی و تداوم عملیات های به باغی از قبیل مدیریت آبیاری نخل، هرس، تغذیه، ردیابی آفات و بیماری ها و کنترل علف های هرز زمینه تدوام تولید پایدار را فراهم می سازد.

