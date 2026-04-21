معاون جهاد کشاورزی استان خبرداد؛
تولید ۲۰۰ هزار تن گوشت سفید در فارس
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: میزان تولید گوشت سفید در سال گذشته از مرز ۲۰۰ هزار تن عبور کرد.
به گزارش ایلنا، علی فلاحی با بیان اینکه فارس یکی از قطبهای تولید محصولات پروتئینی در کشور است، افزود: با تلاش مرغداران و بهرهگیری از ظرفیتهای فنی و نهادهای، تولید گوشت سفید در استان به سطحی پایدار و مطلوب رسیده است و نیاز داخلی استان به طور کامل تأمین میشود.
وی افزود: بهبود عملکرد واحدهای پرورشی، توسعه سامانههای نوین مدیریتی، و مدیریت بهینه نهادهها از جمله عوامل رشد تولید در سال جاری بوده است.
فلاحی بر اهمیت استمرار حمایتهای فنی و اعتباری برای حفظ روند تولید تأکید کرد و اظهار کرد: برنامهریزی برای ارتقای بهرهوری و توسعه در دست اقدام است.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس عنوان کرد: صنعت طیور در فارس نقشی مؤثر در اشتغال مستقیم و غیرمستقیم داشته و حدود هزار واحد پرورش مرغ گوشتی و مادر در این استان فعال است.