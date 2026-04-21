تولید ۲۰۰ هزار تن گوشت سفید در فارس

به گزارش ایلنا، علی فلاحی با بیان اینکه فارس یکی از قطب‌های تولید محصولات پروتئینی در کشور است، افزود: با تلاش مرغداران و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی و نهاده‌ای، تولید گوشت سفید در استان به سطحی پایدار و مطلوب رسیده است و نیاز داخلی استان به طور کامل تأمین می‌شود.

وی افزود: بهبود عملکرد واحدهای پرورشی، توسعه سامانه‌های نوین مدیریتی، و مدیریت بهینه نهاده‌ها از جمله عوامل رشد تولید در سال جاری بوده است.

فلاحی بر اهمیت استمرار حمایت‌های فنی و اعتباری برای حفظ روند تولید تأکید کرد و اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای ارتقای بهره‌وری و توسعه در دست اقدام است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس عنوان کرد: صنعت طیور در فارس نقشی مؤثر در اشتغال مستقیم و غیرمستقیم داشته و حدود هزار واحد پرورش مرغ گوشتی و مادر در این استان فعال است.

