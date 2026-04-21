فارس پیشتاز نظارت بر انبارها و کشف تخلفات اقتصادی در کشور

به گزارش ایلنا، مهدی حسنی اعلام کرد: بر اساس ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۴ که توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام شده است، اداره کل صمت فارس در زمینه کشف تخلفات مرتبط با انبارها و مراکز عمده نگهداری کالا، موفق به کسب رتبه برتر در سطح کشور شده است.

وی افزود: این موفقیت حاصل تلاش گسترده بازرسان استان فارس در زمینه شناسایی و پیگیری تخلفات تعزیراتی و صنفی از جمله موارد مربوط به احتکار، قاچاق کالا و ارز، اختفا و امتناع از عرضه و عدم اعلام موجودی کالا بوده است.

به گفته حسنی، شاخص‌های اصلی این ارزیابی شامل تعداد بازرسی‌ها، شمار پرونده‌های تشکیل‌شده و میزان ارزش ریالی تخلفات کشف‌شده مرتبط با انبارها، سردخانه‌ها، شرکت‌های پخش، عمده‌فروشی‌ها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و واحدهای تولیدی صنعتی بوده است که استان فارس در تمامی این معیارها عملکرد برتر را از آن خود کرده است.

معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان فارس ادامه داد: در سال گذشته، استان فارس با انجام بیش از هشت هزار و ۸۴۸ مورد بازرسی از انبارها و مراکز عمده کالا موفق به کسب رتبه برتردر سطح کشور شده است.

وی با تاکید بر نقش مؤثر شهروندان در کنترل بازار گفت: موفقیت در این زمینه بدون همراهی مردم امکان‌پذیر نیست. از شهروندان فارس دعوت می‌کنیم در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی یا اقتصادی، آن را به‌سرعت گزارش دهند تا بازرسـان بتوانند در کوتاه‌ترین زمان اقدام کنند.

حسنی در پایان دو روش اصلی ثبت شکایات مردمی را یادآور شد: تماس با سامانه تلفنی ۱۲۴ (رسیدگی به شکایات مردمی)، یا ثبت گزارش در سایت www.124.ir که به‌صورت آنلاین امکان رسیدگی سریع و مستقیم به تخلفات را فراهم می‌کند.

