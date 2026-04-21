افتتاح ۱۵۰۰ واحد مسکن روستایی با اعتبار بیش از ۳ همت در مازندران
استاندار مازندران اعلام کرد با وجود شرایط جنگ و درگیری رزمندگان در خطوط مقدم، روند اجرای طرحهای عمرانی و مسکن روستایی در استان متوقف نشده و تنها در سال ۱۴۰۴ تاکنون ۸۰۰۰ واحد مسکونی با تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی و بهره ۵ درصد به بانکها معرفی و ۴۵۰۰ واحد نیز در مناسبتهای مختلف به بهرهبرداری رسیده است.
به گزارش ایلنا، مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران، با تشریح عملکرد حوزه مسکن و پروژههای عمرانی استان اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ تا به امروز ۸۰۰۰ واحد را برای دریافت تسهیلات با بهره ۵ درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله معرفی کردهایم. برای هر واحد ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت میشود که در مجموع معادل ۳.۲ همت معرفی به بانک در استان مازندران در سال ۴۰۴ بوده است.
وی افزود: به ازای هر واحد که ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت میشود، یک میلیارد تومان مابهالتفاوت سود توسط دولت به بانک مرکزی پرداخت میشود؛ یعنی در حالیکه سود متعارف هر میزان باشد، اشخاص معرفیشده از سوی ما با نرخ ۵ درصد معرفی میشوند. بنابراین، برای هر واحد یک میلیارد تومان و برای ۸۰۰۰ واحد مجموعاً ۸ همت از سوی دولت پرداخت شده است. ۳.۲ همت نیز از محل معرفی تسهیلات ۴۰۰ میلیونی به بانک تخصیص یافته است.
استاندار مازندران با اشاره به پروژههای عمرانی در حوزه توسعه روستاها گفت: در کنار این اقدامات، اجرای یک پیشران توسعه روستایی در حوزه اقتصاد نیز در دستور کار بوده است. بالغ بر ۶۵ پروژه با اعتبارات دولتی، غیربنیاد مسکن، منابع ملی بنیاد، نمایندگان، استانداری و همچنین مشارکت شوراها اجرا شده است. مجموع این اعتبارات بالغ بر ۳.۳ همت بوده و در مجموع ۶۶۵ پروژه به اجرا رسیده است.
مقام عالی دولت در مازندران ادامه داد: بخشی از این پروژهها در هفته دولت، بخشی در دهه مبارک فجر افتتاح میشود.
یونسی رستمی با اشاره به تداوم فعالیتها در دوران جنگ رمضان تصریح کرد: در ایامی که در جنگ رمضان قرار داشتیم، حتی یک روز نیز کارهای اجرایی تعطیل نشد. در این مدت حدود ۶۳ پروژه به اتمام رسید. بخشی از پروژههایی که امروز افتتاح میشود، مربوط به همین ایام جنگ رمضان است. این اقدامات با هدف ایجاد امید در میان مردم استان و اعلام این پیام به دشمنان انجام شد که اگرچه رزمندگان ما در بخشی از کشور درگیر جنگ هستند، اما در سایر مناطق که امنیت برقرار است، فعالیتهای عمرانی متوقف نمیشود.
وی درباره جزئیات واحدهای مسکونی افتتاحشده نیز توضیح داد: از مجموع ۸۰۰۰ واحد اعلامشده، ۱۵۰۰ واحد در هفته دولت، ۱۵۰۰ واحد در دهه مبارک فجر و ۱۵۰۰ واحد دیگر نیز افتتاح شد؛ یعنی در مجموع ۴۵۰۰ واحد از واحدهای معرفیشده قابل بهرهبرداری شده است.
