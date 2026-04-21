رئیس پلیس فتا استان خبرداد؛
بسته معیشتی شگرد جدید مجرمان سایبری در شیراز
رئیس پلیس فتا استان گفت: کم دقتی و سهل انگاری برخی کاربران پیام رسانهای داخلی در خصوص حفظ امنیت پیام رسان باعث شده تا مجرمان سایبری با ترفندهای مهندسی اجتماعی و ارسال پیامهایی با محتوای بسته های معیشتی رئیس جمهور، یارانه و ... از شهروندان کلاهبرداریهای مالی کنند.
به گزارش ایلنا، سرهنگ عبدالرضا ظهرابی، بیان داشت: مجرمان سایبری با ارسال پیام هایی از قبیل دریافت بسته های معیشتی، بسته های کمک مالی و ... از شهروندان می خواهند بر روی لینک های ارسال شده کلیک کنند و پس از نصب لینک های آلوده و مخرب اقدام به برداشت های غیرمجاز از حساب های آنان می کنند که طی چند روز اخیر تعداد زیادی پرونده در این خصوص به پلیس فتا ارسال شده است.
سرهنگ ظهرابی تأکید کرد: کاربران عزیز به هیچ عنوان فریب جملات و تبلیغات اغواکننده در پیام رسانهای داخلی را نخورند و به این نکته توجه داشته باشند که اگر قرار است موضوع مهمی مثل دریافت کمک های مالی، یارانه، بسته های معیشتی و... مطرح شود حتما از طریق منابع معتبر و مهم پیگیر موضوع بوده و به پیامهای دریافتی از افراد، کانالها و گروههای ناشناس توجه نکنند.
وی به هموطنان توصیه کرد: جهت پیشگیری از اینگونه کلاهبرداری ها از کلیک بر روی لینکهای ارسالی این دست پیامها خودداری نموده و حتما رمز دو مرحله ای ورود به پیام رسان را فعال نمایند و پیام رسانهای داخلی را همانند آنتی ویروسها به روز رسانی کنند.
رییس پلیس فتا فارس گفت: شهروندان در صورت مواجهه با هرگونه موارد مشکوک، میتوانند موضوع را از طریق مرکز فوریتهای سایبری به شماره 096380 یا سایت پلیس فتا به آدرس policefata.ir بخش گزارشها مردمی در میان بگذارند.