دستگیری کلاهبردار یک هزار و ۸۰۰ میلیاردی متواری در داراب/۷۰ فقره شکایت در پرونده متهم

به گزارش ایلنا، سردارعزیزاله ملکی در تشریح جزئیات این خبر بیان داشت: در پی ارجاع احکام قضایی متعدد به مرجع انتظامی با موضوع جلب و دستگیری یک کلاهبردار حرفه ای که با وعده های دروغین و جلب اعتماد مردم با وعده بازپرداخت سود فراوان، از اعتماد شهروندان سوء استفاده و متواری شده بود، مراتب به صورت ویژه در دستورکار ماموران انتظام شهرستان داراب قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با انجام تحقیقات فنی و پلیسی این کلاهبردار متواری را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضایی وی را در مخفیگاهش در یکی از محلات داراب دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان فارس با اشاره به اینکه متهم در بازجویی به بیش از یک هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال کلاهبرداری از ۷۰ شهروند اعتراف کرد، تصریح نمود: متهم به همراه پرونده و مستندات مربوطه برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.

