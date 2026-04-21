اجرای عملیات انهدام مهمات باقی مانده از جنگ رمضان در استان قم

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: امروز سه‌شنبه اول اردیبهشت ماه، بخشی از مهمات عمل نکرده باقی مانده از جنگ رمضان توسط سپاه استان قم منهدم خواهد شد. بنابراین صدای انفجار ناشی از عملیات فنی بوده و جای هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.

انتهای پیام/