روابطعمومی سپاه استان اعلام کرد:
اجرای عملیات انهدام مهمات باقی مانده از جنگ رمضان در استان قم
روابطعمومی سپاه علی بن ابیطالب استان قم با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: بخشی از مهمات عمل نکرده باقی مانده از جنگ رمضان توسط رزمندگان سپاه استان منهدم میشود. صداها به دلیل عملیات فنی خواهد بود و در این راستا شهروندان نگران نباشند.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: امروز سهشنبه اول اردیبهشت ماه، بخشی از مهمات عمل نکرده باقی مانده از جنگ رمضان توسط سپاه استان قم منهدم خواهد شد. بنابراین صدای انفجار ناشی از عملیات فنی بوده و جای هیچگونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.