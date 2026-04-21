توقیف آرد قاچاق در تالش

به گزارش ایلنا از رشت، مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان اعلام کرد:ماموران انتظامی شهرستان تالش در پی دریافت خبری مبنی بر دپوی آرد قاچاق داخل یک واحد مسکونی در شهر تالش، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت و پس از انجام تحقیقات و اطمینان از صحت موضوع و هماهنگی با مقام قضائی به محل مورد نظر اعزام شدند.

در بازرسی از محل مورد نظر تعداد ۲۵ گونی ۴۰ کیلویی آرد قاچاق به وزن یک تن کشف و در این خصوص متهم ۲۲ ساله با تشکیل پرونده در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

انتهای پیام/