توقیف بیش از ۷ تن اقلام خوراکی غیرمجاز در شهر رشت

به گزارش ایلنا از رشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد: کارشناسان معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان، صمت و تعزیرات حکومتی استان در بازدید مشترک از یک انبار غیرمجاز در شهر رشت، ۷ تن و ۲۰۰ کیلوگرم اقلام خوراکی غیرمجاز را کشف و ضبط کردند.

در این بازرسی، ۲۶ قلم مواد اولیه و فرآورده نهایی غذایی تقلبی و بدون مجوز‌های بهداشتی و یا تاریخ مصرف گذشته، از جمله مواد اولیه شیرینی پزی، رنگ‌های خوراکی غیرمجاز، انواع شربت و مربا، پودر خامه، ژل کیک و فوندانت به ارزش حدود ۵۰۰ میلیون تومان را به دلیل ثبت نشدن در سامانه انبار‌های سازمان صمت و نگهداری مواد غذایی غیرمجاز در شرایط نامناسب محیطی توقیف شد.

این محصولات سلامت محور که پروانه‌های بهداشتی را از سازمان غذا و دارو ندارند غیرقابل مصرف هستند و سلامت مردم را به خطر می‌اندازند.

دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد: شهروندان می‌توانند از طریق استعلام مجوز‌های بهداشتی از سایت TTAC، از معتبر بودن اطلاعات درج شده بر روی بسته بندی محصولات غذایی و بهداشتی مطمئن شوند.

انتهای پیام/