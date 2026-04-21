خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

توقیف بیش از ۷ تن اقلام خوراکی غیرمجاز در شهر رشت
کد خبر : 1776124
لینک کوتاه کپی شد.

کارشناسان معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان بیش از ۷ تن اقلام خوراکی غیرمجاز را در انباری در شهر رشت توقیف کردند.

به گزارش ایلنا از رشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد: کارشناسان معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان، صمت و تعزیرات حکومتی استان در بازدید مشترک از یک انبار غیرمجاز در شهر رشت، ۷ تن و ۲۰۰ کیلوگرم اقلام خوراکی غیرمجاز را کشف و ضبط کردند.

 در این بازرسی، ۲۶ قلم مواد اولیه و فرآورده نهایی غذایی تقلبی و بدون مجوز‌های بهداشتی و یا تاریخ مصرف گذشته، از جمله مواد اولیه شیرینی پزی، رنگ‌های خوراکی غیرمجاز، انواع شربت و مربا، پودر خامه، ژل کیک و فوندانت به ارزش حدود ۵۰۰ میلیون تومان را به دلیل ثبت نشدن در سامانه انبار‌های سازمان صمت و نگهداری مواد غذایی غیرمجاز در شرایط نامناسب محیطی توقیف شد.

 این محصولات سلامت محور که پروانه‌های بهداشتی را از سازمان غذا و دارو ندارند غیرقابل مصرف هستند و سلامت مردم را به خطر می‌اندازند.

دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد: شهروندان می‌توانند از طریق استعلام مجوز‌های بهداشتی از سایت TTAC، از معتبر بودن اطلاعات درج شده بر روی بسته بندی محصولات غذایی و بهداشتی مطمئن شوند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید