کشف 70 میلیارد کالای احتکار شده در آوج

به گزارش ایلنا از قزوین، سردار محمدقاسم طرهانی درباره این خبر گفت: در راستای مقابله با احتکار کالا و برخورد با مخلان نظام اقتصادی ماموران انتظامی شهرستان آوج با اقدامات اطلاعاتی از وجود یک انبار احتکار اقلام ضروری خانوار در این شهرستان مطلع شدند.

وی اضافه کرد: ماموران پلیس با تحقیقات میدانی، مکان دقیق این انبار را در یکی از روستاهای اطراف آوج شناسایی و پس از اخذ مجوز قضائی به همراه ماموران اداره صمت شهرستان از محل بازدید کردند.

فرمانده انتظامی استان قزوین گفت: در بازرسی انجام شده؛ 2تن و 225 کیلو برنج،595 کیلو قند،415 لیتر روغن خوراکی،350 کیلو شکر،هزار و 407 عدد مایع دستشویی،548 عدد مایع ظرفشویی یک لیتری،153 لیتر مایع لباسشویی و 144 عدد انواع شامپو احتکار شده کشف که کارشناسان ارزش آن را 70 میلیارد ریال برآورد کرده اند.

سردار طرهانی ضمن اشاره به معرفی متهم به مراجع قضائی ادامه داد: اقلام کشف شده که در سامانه جامع انبارها ثبت نشده بود تحویل اداره صمت شهرستان شد.

