کشف 70 میلیارد کالای احتکار شده در آوج
فرمانده انتظامی استان قزوین از کشف 70 میلیارد کالای احتکار شده در آوج خبر داد.
به گزارش ایلنا از قزوین، سردار محمدقاسم طرهانی درباره این خبر گفت: در راستای مقابله با احتکار کالا و برخورد با مخلان نظام اقتصادی ماموران انتظامی شهرستان آوج با اقدامات اطلاعاتی از وجود یک انبار احتکار اقلام ضروری خانوار در این شهرستان مطلع شدند.
وی اضافه کرد: ماموران پلیس با تحقیقات میدانی، مکان دقیق این انبار را در یکی از روستاهای اطراف آوج شناسایی و پس از اخذ مجوز قضائی به همراه ماموران اداره صمت شهرستان از محل بازدید کردند.
فرمانده انتظامی استان قزوین گفت: در بازرسی انجام شده؛ 2تن و 225 کیلو برنج،595 کیلو قند،415 لیتر روغن خوراکی،350 کیلو شکر،هزار و 407 عدد مایع دستشویی،548 عدد مایع ظرفشویی یک لیتری،153 لیتر مایع لباسشویی و 144 عدد انواع شامپو احتکار شده کشف که کارشناسان ارزش آن را 70 میلیارد ریال برآورد کرده اند.
سردار طرهانی ضمن اشاره به معرفی متهم به مراجع قضائی ادامه داد: اقلام کشف شده که در سامانه جامع انبارها ثبت نشده بود تحویل اداره صمت شهرستان شد.