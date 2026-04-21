خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شتاب در تکمیل کریدور ترانزیتی ارس با تزریق ۱۵ هزار میلیارد ریال اعتبار
کد خبر : 1776113
لینک کوتاه کپی شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی از اختصاص بیش از ۱۵ هزار میلیارد ریال اعتبار در سال جاری برای اجرای کریدور ارتباطی جلفا–کلاله–آغبند خبر داد؛ مسیری ترانزیتی که با تکمیل آن، اتصال زمینی نخجوان به جمهوری آذربایجان از مسیر ایران تقویت شده و نقش آذربایجان‌شرقی در کریدورهای منطقه‌ای افزایش می‌یابد.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، هوشنگ بازوند روز سه شنبه در بازدید از این طرح، با اشاره به اهمیت این مسیر ارتباطی و پیشرفت مناسب آن طی ماه های اخیر، افزود: منابع اعتباری این طرح پیش‌بینی شده است و برای تکمیل آن ۶۰ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

وی با بیان اینکه در صورت اختصاص به‌ موقع اعتبار مورد نیاز، این طرح بر اساس زمانبندی تکمیل و به بهره برداری می رسد، اظهار کرد: گردنه «ننم وای» با اجرای تونل به طول حدود یک کیلومتر تکمیل شده و تنها عملیات روشنایی آن باقی مانده است.

مجری طرح ارتباطی جلفا - کلاله - آغبند نیز در این بازدید گفت: در زمان کنونی اجرای این طرح دارای حدود ۴۶ درصد پیشرفت فیزیکی است و پیش‌بینی می‌شود امسال ۶۰ کیلومتر از این مسیر تکمیل شود.

غلامرضا رضایی، با بیان اینکه در صورت تخصیص به موقع اعتبارات این طرح تا نیمه اول سال اینده تکمیل و به بهره برداری می رسد، افزود: این طرح از جلفا آغاز شده و پس از عبور از کلاله به آغبند در جمهوری آذربایجان متصل می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید