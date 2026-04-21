مدیرکل پزشکی قانونی مازندران:
کاهش ۷ درصدی جانباختگان حوادث رانندگی در مازندران/ بابل در صدر آمار تلفات
مدیرکل پزشکی قانونی استان مازندران اعلام کرد: در سال ۱۴۰۴، آمار جانباختگان حوادث رانندگی در این استان نسبت به سال پیش از آن، ۷ درصد کاهش یافته است.
به گزارش ایلنا، عباسی با اعلام این خبر افزود: در سال گذشته مجموعاً ۵۳۷ نفر در حوادث رانندگی استان جان خود را از دست دادند. بررسی آمارها نشان میدهد از این تعداد، ۴۱۵ نفر مرد و ۱۲۲ نفر زن بودهاند.
بر اساس آمار اعلامشده، شهرستان بابل با ۸۶ فوتی، ساری با ۷۵ و آمل با ۶۷ مورد، بیشترین تعداد تلفات حوادث رانندگی را به خود اختصاص دادهاند. در مقابل، شهرستان رامسر با ۲ فوتی، کمترین میزان تلفات را در سطح استان داشته است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان در تشریح محل وقوع تصادفات منجر به فوت اظهار داشت: از مجموع ۵۳۷ کشته، ۳۷۸ نفر در محورهای برونشهری، ۱۵۳ نفر در جادههای درونشهری و ۶ نفر در راه های روستایی جان باختهاند.
برخلاف کاهش آمار فوتیها، تعداد مصدومان حوادث رانندگی با رشد مواجه بوده است. در سال ۱۴۰۴، ۱۴ هزار و ۵۴۷ نفر به دلیل مصدومیت ناشی از تصادفات به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کردهاند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزایشی ۶ درصدی را نشان میدهد.
دکتر عباسی رعایت قوانین و مقررات رانندگی را از مهمترین شاخصههای توسعهیافتگی و نشانه فرهنگ بالای ملی دانست. وی با تأکید بر لزوم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی برای کاهش تلفات، خاطرنشان کرد: دستگاههای اجرایی استان میتوانند با بهرهگیری از آمارهای دقیق پزشکی قانونی، در جهت فرهنگسازی، برنامهریزی پیشگیرانه و ارتقای آگاهی عمومی گامهای مؤثری بردارند.