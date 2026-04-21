رفع مشکلات زیرساختی ۳۱ واحد تولیدی و دامداری در گرگان

به گزارش ایلنا از گلستان، مهدی رزاقی‌نژاد در بازدید میدانی از واحدهای تولیدی و دامداری زنگیان با اشاره به فعالیت بیش از ۳۱ واحد تولیدی در این منطقه گفت: این واحدها برای بیش از ۱۰۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده‌اند و ادامه فعالیت آن‌ها نقش مهمی در تأمین معیشت خانوارها دارد.

رزاقی نژاد با بیان اینکه مشکلات زیرساختی سال‌هاست تولید در این منطقه را با اختلال مواجه کرده است، افزود: نبود گاز، ضعف شبکه آب، مشکلات تأمین برق، نامناسب بودن مسیرهای دسترسی و تعیین‌تکلیف‌نشدن کاربری اراضی از جمله موانع اصلی پیش‌روی تولیدکنندگان است.

دادستان گلستان تأکید کرد: هرگونه تأخیر یا ترک فعل از سوی دستگاه‌های اجرایی در ارائه خدمات قابل قبول نیست و این موضوع تا رفع کامل مشکلات از سوی دادستانی پیگیری خواهد شد.

رزاقی نژاد با تاکید بر ضررورت تشکیل فوری کارگروه حمایت از تولید، گفت: دستگاه‌های مسئول مکلفند تمام مصوبات این کارگروه را اجرا و در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای رفع مشکلات زیرساختی منطقه زنگیان اقدام کنند و هیچ تأخیری در اجرای مصوبات پذیرفته نخواهد شد.

در این بازدید، تولیدکنندگان نیز با اشاره به مشکلات زیرساختی، خواستار تسریع در تأمین انشعابات خدماتی و بهبود راه‌های دسترسی شدند. به گفته آنان، ادامه این وضعیت بهره‌وری را کاهش داده و انگیزه سرمایه‌گذاری در این منطقه را کم کرده است.

کارگران این واحدها نیز با ابراز نگرانی از احتمال توقف فعالیت برخی کارگاه‌ها، خواستار حمایت دستگاه قضایی برای جلوگیری از اختلال در تولید و پرداخت حقوق‌ها تأکید کردند.

