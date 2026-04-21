به گزارش ایلنا از خوزستان و بر پایه‌ی گزارش اداره‌کل ثبت‌احوال استان، آمارهای به‌ثبت‌رسیده از نهم اسفند ۱۴۰۴ تا هجدهم فروردین امسال نشان می‌دهد که فعالیت‌های جمعیتی و اداری در این استان بدون توقف ادامه داشته است.

در این بازه زمانی، ۲ هزار و ۵۵۸ واقعه ازدواج در ایام جنگ تحمیلی آمریکایی- صهیونی در استان به ثبت رسیده است.

همچنین ۷ هزار و ۳۷۳ واقعه ولادت و ۲ هزار و ۷۹۰ واقعه وفات در سامانه ثبت‌احوال ثبت شده است.

از ابتدای این دوره‌ زمانی تا نیمه فروردین، ۵۰۷ واقعه طلاق ثبت شده و خدمات هویتی نیز با صدور ۹۳۵ کارت ملی هوشمند، ۲ هزار و ۵۵۰ گواهی انحصار وراثت و ۱۷۵ گواهی هویتی ادامه یافته است.

این گزارش به نقل از مسئولان ثبت‌احوال تأکید می‌کند که باوجود دشواری‌های ناشی از جنگ، روحیه‌ی مردم برای ادامه‌ی زندگی، برنامه‌ریزی آینده و پیگیری امور روزمره همچنان بالا است و خدمات اداری نیز بدون وقفه ارائه می‌شود.

گفتنی است استان خوزستان با جمعیتی بیش از پنج میلیون نفر، یکی از استان‌های بزرگ و پرجمعیت کشور به شمار می‌رود.

