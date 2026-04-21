تداوم جریان زندگی در خوزستان همزمان با شرایط جنگ؛ تازهترین آمار ثبت احوال منتشر شد
ادارهکل ثبتاحوال خوزستان با انتشار تازهترین گزارش عملکرد خود اعلام کرد که از ابتدای اسفند ۱۴۰۴ تا هجدهم فروردین امسال، روندهای حیاتی جمعیت در استان همچنان پایدار است؛ آماری که نشان میدهد مردم با وجود شرایط جنگ، جریان عادی زندگی و امید خود را حفظ کردهاند.
به گزارش ایلنا از خوزستان و بر پایهی گزارش ادارهکل ثبتاحوال استان، آمارهای بهثبترسیده از نهم اسفند ۱۴۰۴ تا هجدهم فروردین امسال نشان میدهد که فعالیتهای جمعیتی و اداری در این استان بدون توقف ادامه داشته است.
در این بازه زمانی، ۲ هزار و ۵۵۸ واقعه ازدواج در ایام جنگ تحمیلی آمریکایی- صهیونی در استان به ثبت رسیده است.
همچنین ۷ هزار و ۳۷۳ واقعه ولادت و ۲ هزار و ۷۹۰ واقعه وفات در سامانه ثبتاحوال ثبت شده است.
از ابتدای این دوره زمانی تا نیمه فروردین، ۵۰۷ واقعه طلاق ثبت شده و خدمات هویتی نیز با صدور ۹۳۵ کارت ملی هوشمند، ۲ هزار و ۵۵۰ گواهی انحصار وراثت و ۱۷۵ گواهی هویتی ادامه یافته است.
این گزارش به نقل از مسئولان ثبتاحوال تأکید میکند که باوجود دشواریهای ناشی از جنگ، روحیهی مردم برای ادامهی زندگی، برنامهریزی آینده و پیگیری امور روزمره همچنان بالا است و خدمات اداری نیز بدون وقفه ارائه میشود.
گفتنی است استان خوزستان با جمعیتی بیش از پنج میلیون نفر، یکی از استانهای بزرگ و پرجمعیت کشور به شمار میرود.