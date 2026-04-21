مدیر کل مدیریت بحران استان قزوین خبر داد:
اردیبهشت با رگبار و رعد و برق آغاز میشود
به گزارش ایلنا از قزوین، قدرتالله مهدیخانی در این ارتباط گفت: بر اساس پیشبینی و هشدار سطح نارنجی اداره کل هواشناسی استان از بامداد تا بعد از ظهر روز سه شنبه ۱ اردیبهشت، با گذر سامانه بارشی از استان، بارش باران، گاهی رعدوبرق و وزش بادهای لحظه ای شدید با احتمال تگرگ، بالاخص در ارتفاعات استان، پیش بینی می شود.
وی اضافه کرد: هم استانی ها از اتراق و تردد در حاشیه رودخانهها، کوهنوردی، طبیعتگردی خودداری نموده و نسبت به محکم کردن سازههای موقت اقدام