شناسایی ۲۲۴۴ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در قزوین
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین؛ پرویز عبدی با اشاره به شناسایی ۲۲۴۴ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در سال گذشته، بر عزم جدی این سازمان در برخورد با متخلفان تأکید کرد و از اجرای ۲۶ حکم قلع و قمع برای ساختوسازهای غیرقانونی خبر داد.
عبدی در ادامه رویکرد حمایتی سازمان جهاد کشاورزی را تشریح کرد و افزود: "در کنار برخورد با تخلفات، ما حامی سرمایهگذاریهای مولد در بخش کشاورزی و توسعه روستایی هستیم." در همین راستا، مجوزهای لازم برای ۶۵ طرح در حوزه کشاورزی و ۸۰ طرح در بخشهای مرتبط با اراضی غیرکشاورزی صادر شده است.
به گفته وی همچنین، ۱۱۲۶ مورد تبصره ۲ ماده ۱۰ و ۱۴۵ مورد نیز در قالب سایر مجوزها تعیین تکلیف گردید که نشاندهنده تلاش برای تسهیل روند اجرای پروژههای قانونی و جلوگیری از انحراف از کاربری اصلی اراضی است.
عبدی گفت: این اقدامات نشاندهنده تعادل میان نظارت دقیق بر حفظ کاربری اراضی کشاورزی و حمایت از طرحهای اقتصادی و اشتغالزا در استان قزوین است.