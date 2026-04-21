به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری استاندار قزوین به مناسبت روز دختر به همراه طاهرخانی فرماندار قزوین، میرزایی معاون توسعه و مدیریت منابع استانداری، رحمانی رئیس سازمان برنامه و بودجه استان با حضور در منزل خانواده شهیده دانش‌آموز رزیتا رمضانی در روستای نجف‌آباد قزوین، با این خانواده دیدار و گفت‌وگو کرد.

رزیتا رمضانی، دختر هشت‌ساله‌ای بود که در پی حمله ائتلافی رژیم صهیونیستی اسرائیل و آمریکا به منزل مسکونی‌شان در جریان جنایت جنگ رمضان، به درجه رفیع شهادت نائل شد. در این حمله تروریستی علاوه بر شهادت این دختر معصوم، چند تن از اعضای خانواده نیز مجروح شدندو این حادثه موجی از اندوه و تأثر عمیق را در میان مردم استان برانگیخت.

استاندار قزوین در این دیدار، ضمن ابراز همدردی عمیق با خانواده این کودک شهید، این حادثه را سند مظلومیت ملت ایران و نشانه آشکار جنایت دشمنان علیه غیرنظامیان دانست و گفت: دشمنان با ادعای هدف قرار دادن مراکز نظامی، خانه‌های مردم بی‌گناه را ویران کرد و این امر چهره واقعی آنان را به جهانیان نشان می‌دهد.

نوذری با تجلیل از صبر و استقامت خانواده شهید افزود: یقیناً خداوند به خانواده‌های شهدا اجر و صبر عظیم عطا خواهد کرد.

